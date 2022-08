¡No quieren la paz del cementerio!

El gobierno y el movimiento social, tras claros desacuerdos en torno al abordaje del Diálogo para enfrentar la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS), intentaron lograr consensos, algo que resultó imposible.

La diferencia es que el movimiento social reclamaba arrancar de cero el diálogo nacional por la CSS, remover el facilitador y reemplazarlo inicialmente por la Iglesia. El gobierno proponía una mesa unificada sumando a los representantes de Anadepo, del Bastión del Oriente Chiricano y de la Alianza Pueblo Unido por la Vida.

La mesa única que se desarrolla en Penonomé y la representación oficial abordó también el incumplimiento de los acuerdos en torno a la rebaja de 72 medicamentos y del combustible.

El sindicalista Saúl Méndez había retado al gobierno que fuera claro si no estaban dispuestos a negociar más nada...para entonces saber cada uno dónde amarra su caballo.

Esta mesa es una conquista del pueblo en las calles, gústele a quien no le guste y esa fue la única forma de poder sentar al gobierno para buscar salidas... si el gobierno no quiere hablar, porque quiere imponer posiciones que sean claro y digan que no están dispuestos a negociar más nada .... si buscan cerrar de forma elegante la situación para tratar de mandar al país un mensaje que no hubo acuerdo, emplazamos al gobierno que lo diga alto y claro, porque no vamos a prestarnos a ninguna jugarreta que deje a medias tintas lo que está pasando, exclamó Méndez

El dirigente del Suntracs advirtió que si el gobierno va a cerrar la mesa, entonces el movimiento social va a conquistar nuevamente abrir la mesa del diálogo desde las calles y entonces esa paz social, solo va a regresar si el pueblo tiene alimento, medicamento, combustible y energía barata, porque no podemos hablar de la paz del cementerio, donde la gente padece hambre y unos cuantos se están enriqueciendo a costilla de la mayoría, eso no es democracia y eso es lo que tenemos que romper de una vez por todas en este país para que exista equidad y justicia social,

El secretario general de la CSS, Edwin Salamín cuestionó que esa se había transformado en un tribunal, donde la fiscalía sustenta querella, para llegar a un juzgamiento del gobierno...no hay diálogo, hay un desenfoque que no contribuye a encontrar puntos en común y equilibrio.

