No se vista que no va: Ni playa ni carnaval

Una reunión entre las autoridades de Salud con alcaldes, representantes de corregimientos y fuerzas vivas de la provincia se realizó con Chitré con el fin de frenar el numero de contagios con COVID-19 en la provincia de Herrera.

Durante la reunión, realizada en el corregimiento de Monagrillo, que mantiene la estadística más alta en número de casos activos en la provincia, el ministro de Luis Francisco Sucre anunció algunas medidas que se tomarán para frenar el contagio.

Principalmente, indicó que se postergará la apertura programada de algunas actividades de esparcimiento como las visitas a playas, así como la cancelación de festividades como los carnavales.

El ministro de Salud indicó que se tomó la decisión de esperar entre una semana y 15 días para abrir las actividades de recreación en playas y balnearios, tiempo en el que se evaluará los índices de contagio a nivel nacional.

Esto debido a que, según explicó Sucre, en los países donde se han abierto las playas, los contagios han aumentado y posteriormente han tenido que volver a cuarentena total.

Pero además, el ministro indicó que no se ha considerado la autorización de actividades como los carnavales para el año 2021, debido a la situación de salud y económica del país.

"Si me preguntan si va a ver carnavales les voy a decir que no, las autoridades no podemos pensar en eso en este momento", puntualizó el ministro.

Las autoridades de Salud se reunieron co. Alcalde su representantes de comunidades donde se registra gran cantidad de casos, quienes pidieron medidas estrictas para frenar los índices de contagio.

​Por su parte, el viceministro Ivor Pittí dijo que se aplicarán las medidas que correspondan para evitar que las personas sigan haciendo fiestas y violando las medidas de bioseguridad que han sido dispuestas por el MINSA para el combate de la COVID-19.

Por otreo lado, durante la jornada de trabajo, se hizo un barrido de hisopados en el área de Monagrillo, donde se aplicaron una gran cantidad de pruebas y se repartió el kit Protégete Panamá a las personas sospechosas de ser portadoras del virus, además se les entregó bolsas de alimentos para evitar que salgan de su casa y sigan propagando la enfermedad.

Además de informar que se encuentra coordinando las acciones con los Equipos Unificados de Trazabilidad (EUT) y las autoridades locales para evitar que el número de casos de COVID-19 sigan en aumento en esta región del país.