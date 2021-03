¡No soy el malo de la película!

El actual rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro va por la reelección, luego de presentar su postulación el mediodía de ayer de cara a las elecciones para administrar la primera casa de Estudio Superiores, en el periodo de 2021 a 2026.

Flores había convocado a sus seguidores a que lo acompañaran a su postulación de manera virtual, sin embargo, gran cantidad de simpatizantes lo hicieron de manera presencial.

Publicidad

Eduardo Flores en su anterior campaña fue un duro crítico de la reelección de los rectores, pero ahora que busca repetir en el cargo, alega que no ha cambiado su postura, que siempre ha estado en contra, pero que ahora está es presentando una propuesta adicional.

Aseguró que este sería su último periodo como rector, si así los universitarios lo quieren a bien, “y si me preguntan, ¿profesor, y cómo yo sé que verdaderamente no fue usted el que quería y no eran los universitarios? Yo hice un llamado por todas las redes, que no me acompañaran, que me siguieran de manera virtual, y usted puede apreciar la cantidad de personas que han querido asistir a mi postulación, a pesar de que yo le dije que no asistieran, pero han venido para manifestar su apoyo”.

“Los que me cuestionan ahora, votaron cuatro veces por el rector anterior, y porque yo estoy diciendo que voy a una reelección, ahora soy el malo de la película, pero esos que me cuestionan, votaron cuatro veces por el rector anterior, por cuatro reelecciones”, manifestó Flores

Explicó que el estatuto de la institución no establece el límite de reelección, pero cree que más de un periodo adicional es suficiente,. “Yo sigo estando en contra de la reelección perpetua, creo que eso es dañino, y vamos a seguir intentando cambiar la ley para que no se pueda dar más de una reelección”.

El rector de la Universidad de Panamá detalló que a los cinco meses de llegar a la rectoría, buscaron a través de un Congreso Universitario, donde participaron más de 260 profesores, estudiantes, administrativos, eliminar la reelección o un periodo adicional, pero no solo para rector sino para todas las autoridades de la Universidad de Panamá

Sin embargo, señalo que no hubo consenso, aunque la mayoría estaba por un período adicional, y lastimosamente esa propuesta no prosperó

La decisión de buscar la reelección como rector de la Universidad de Panamá, según Flores es porque así se lo ha pedido los universitarios, ya que cuando llegó a la administración se encontró con una institución con una deuda de un cuarto de millón a Cable and Wireless, más de $100 mil dólares en la librería en deudas.

Además de que a pesar de que el año no ha sido fácil por la pandemia como rector no ha dejado de asistir ni un solo día a la universidad, “y gracias a eso y al esfuerzo que han hecho los profesores, la Universidad de Panamá ha marcado la pauta de la educación superior, y ese es una de las cosas que los universitarios han sabido valorar”.

El periodo de postulación para escoger a las autoridades de la Universidad de Panamá (rector, directores, subdirectores, decanos, vicedecanos), para el periodo 2021-2026, inició el 8 de marzo y se extenderá hasta el 7 de abril de 2021.

Hasta la fecha se han postulado dos candidatos a rector, se ha contabilizado más de 20 aspirantes a ser directores de centros regionales y decanos de las facultades.