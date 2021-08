Nos acercamos a los 7 mil muertos por Covid

Panamá contabilizó ayer 11 defunciones por Covid-19 para totalizar 6,962 acumuladas a lo largo de la pandemia.

Hubo 444 casos nuevos con una tasa de positividad del 8.1%. Hay 448,268 infectados en las 85 semanas desde que el coronavirus llegó al país.

Los casos activos suman 10,397. En aislamiento domiciliario se reportan 9,635 infectados y 302 en hoteles. Los hospitalizados suman 460 y de ellos 344 se encuentran en salas y 116 en cuidados intensivos.

Desde enero cuando inició el proceso de vacunación se han aplicado 3,573,095 dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Mañana se aplicarán primeras dosis desde los 12 años y segundas dosis desde los 16 años, en los circuitos 2-1 (Coclé); 4-1 (Chiriquí); 6-2 y 6-3 (Herrera). Así como, segundas dosis desde los 16 años en los circuitos 9-2 y 9-4. En los circuitos 8-2 y 8-3 (Panamá Oeste) se aplicarán primeras dosis desde los 12 años.

En la región Metropolitana la Operación PanavaC-19 se trasladará a los corregimientos de Río Abajo, Parque Lefevre, Don Bosco, Bella Vista, Calidonia, San Felipe, Curundú, El Chorrillo, Ancón, Santa Ana, Betania y Pueblo Nuevo.

Se informó que desde el 9 de agosto al domingo se han vacunado 13,356 personas en hospitales privados.

En tanto, la viceministra de Salud, Ivette Berrío reafirmó el llamado de atención a los funcionarios respecto a la vacunación contra el Covid-19.

Berrío reconoció que el porcentaje de los funcionarios que no se han vacunado es pequeña, pero en este momento de la pandemia, toda persona no vacunada es un ente que puede propagar el virus. Nosotros no queremos como Gobierno que nuestros colaboradores sean un ente propagador", acotó la viceministra.