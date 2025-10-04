Nacional - 04/10/25 - 11:18 AM

Nueva Tienda del Pueblo abrirá sus puertas este miércoles

La tienda contará con varias cajas registradoras y cómodas instalaciones, incluyendo una carnicería que ofrecerá cortes de carne nacional.

 

Por: Redacción / Web

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la apertura de una nueva Tienda del Pueblo el próximo miércoles 8 de octubre, la cual estará ubicada en San Antonio (Frigorífico Panamá), sobre la vía Tocumen.

La tienda contará con varias cajas registradoras y cómodas instalaciones, incluyendo una carnicería que ofrecerá cortes de carne nacional. Además, estarán disponibles productos alimenticios como arroz y otros víveres a precios accesibles y de buena calidad.

Esta apertura forma parte de los esfuerzos por ampliar el acceso a alimentos a bajo costo. 

Hace unos meses, la institución inauguró una agrotienda en San Miguelito y tiene proyectada la apertura de más establecimientos similares en distintas regiones del país.
 

