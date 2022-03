Nuevo partido de independientes rechaza las fórmulas de Blades

El Movimiento Unidad iniciará el proceso para convertirse en un partido político, reveló su presidente provisional, Francisco Carreira Pitti.

Carreira, quien en la campaña del 2019 fue precandidato presidencial independiente, reconoció que es difícil correr por libre postulación, porque la opción para Panamá está hecha para partidos políticos.

El abogado reconoció que la campaña de no reelección que se lanzó para los comicios del 2019, fue limitada, porque la oferta de los independientes no fue buena, no caló, debido a que no se hizo campaña que propusiera realmente nuevos candidatos a representantes, diputados y alcaldes. Ahora hay que integrar una oferta de equipo.

Explicó que el nuevo colectivo está inspirado en dos cosas: Creemos en Dios y en la libre empresa. Esas son las dos cosas que nos inspiran, porque los problemas de Panamá no se van a solucionar con confrontaciones.

Ruben Blades, planteó la necesidad de que el gobierno de 2024 se establezca por tres años, en un periodo de transición que permita desarticular el clientelismo, y la posibilidad de cerrar la Asamblea Nacional y trabajar por decreto, ¿Qué opinión tiene el movimiento al respecto?

R: Fui compañero de universidad de Rubén y le tengo un gran aprecio, pero en este caso no creo que los problemas de Panamá se solucionen con una Asamblea de un gobierno que termine en tres años... si hay gobiernos de 5 años que no lo han resuelto, así que uno de 3 tampoco lo hará. Estoy en desacuerdo en que se cierre la Asamblea, debemos elegir personas comprometidas con el pueblo y no con sus intereses.

Mejor sería tener mayoría de diputados independientes, alejados de canonjías y privilegios, porque no podemos seguir pagándoles carros exonerados, hay que acabar con los privilegios no con la institución, añadió.

Carreira también vaticinó que el próximo gobierno va a heredar un país con desempleo, con desorden fiscal y una deuda monumentalmente grande.

