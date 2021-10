O fallecidos por Covid-19

Panamá no reportó ningún fallecido por Covid-19 este sábado, siendo el tercer día sin muertos por el virus, según el informe epidemiológico diario del Ministerio de Salud.

Se informó que se detectaron 136 nuevos casos de Covid-10, para un total acumulado de 472,534 y número de pacientes recuperdos se eleva a 463,045-

Se aplicaron 7,412 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 1.8%.

En las últimas 24 horas no se registró ningún fallecimiento, por lo que hasta hoy se mantiene la cifra de 7,315 defunciones acumuladas para una letalidad del 1.5 %.

Los casos activos suman 2,174. En aislamiento domiciliario se reportan 2,004 de los cuales 1,915 se encuentran en casa y 89 en hoteles. Los hospitalizados suman 170 y de ellos 135 se encuentran en sala y 35 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Pese a que las estadísticas reflejan que el virus de la Covid-19 está controlado, el Minsa invita a toda la población panameña a NO BAJAR LA GUARDIA y seguir aplicando las medidas de bioseguridad: el uso de la mascarilla, gel alcoholado, pantalla facial en el transporte público de pasajeros, el lavado de manos, distanciamiento físico y el uso de alcohol.

Igualmente, el informe del PAI reflejó que un 77.4% de la población meta que puede recibir la vacuna ya cuenta con el esquema completo de inmunización contra el Covid-19, mientras que con primeras dosis se ha vacunado a un 88.0%.

Hasta el corte de hoy en Panamá se han aplicado 5,821,464 vacunas contra el Covid-19. De este total, 5,068,144 corresponden a dosis de la vacuna Pfizer y 753,320 de AstraZeneca.

Para hoy hasta las 3 p.m. en San Miguelito se habían aplicado 890 dosis en los puntos fijos de vacunación habilitados en este distrito. En Herrera se aplicaron 65 dosis de Pfizer y 2 de AstraZeneca.

En la región Metropolitana de Salud se aplicaron 234 dosis en el Colegio José Dolores Moscote, 276 en el IPT Don Bosco, 198 en el Elena Ch. de Pinate, 186 en Belisario Porras, para un total de 984 dosis.