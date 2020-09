Obispos: corrupción y falta de credibilidad carcomen al país

La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) dijo que problemáticas de antes han sobrevivido a la pandemia, porque son virus que carcome el tejido social, como son la corrupción, falta de credibilidad y de ética en todas las esferas de la vida.

Tras su asamblea 213, los obispos expresaron preocupación por los índices de violencia y criminalidad, y destacaron el clamor popular contra la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública, las continuas exigencias de mejores condiciones de vida: agua, vivienda, salud, educación, empleo digno y estable.

El arzobispo José Domingo Ulloa se refirió al delito del narcotráfico en la que han estado involucrados funcionarios, expresando que la pandemia está sacando a flote este "virus de la corrupción".

"Hay una gran responsabilidad expedita y clara sobre este acto, después viene la responsabilidad personal de cada uno", señaló.

En este mismo sentido Rafael Valdivieso, presidente de la CEP, indicó que la corrupción se ha visto en tantos ambientes, autoridades, políticos, iglesias, sociedad, familia, empresas.

La CEP hace un llamado a toda la familia a vivir con justicia y con la sensibilidad de entender que la corrupción en cualquier campo afecta a todos e impide el crecimiento de un Panamá fraterno y justo, señaló Valvidieso.

Los prelados también destacan que sigue la preocupación por una educación que deja a los sectores empobrecidos y excluidos, a pesar de los esfuerzos. Un sistema de salud que ha dejado al descubierto su colapso, pero con un personal sanitario con un ejemplo encomiable, que combate el Covid-19 hasta con la entrega de su vida.

En esa línea, el Cardenal José Luis Lacunza manifestó que hay una fuerte inequidad en la educación. "No es lo mismo un colegio en la capital que en el campo y en la Comarca. Cuántos de nuestros de nuestros campos y nuestras comunidades indígenas no tienen luz, no tienen Internet, no tienen computadoras, entonces se están quedando muchos niños y jóvenes fuera de la clase y de la educación", añadió.

Lacunza advirtió que si no hay un remedio a rajatabla, va a ver mucha una educación de primera, segunda, y otra de sexta u octava clase, "porque va a quedar un gran número de panameños campesinos e indígenas fuera del ámbito educativo".

Sin embargo, los guías de la iglesia católica resaltan que en medio de la incertidumbre estamos en un tiempo de gracia, que nos da una oportunidad histórica de recomponer el tejido social y de establecer otra dinámica que nos haga más humanos, más solidarios y fraternos.

Respecto a la reactivación de los templos, el arzobispo Ulloa reconoció que ha sido un poco lento... "hay que aceptar una realidad y es que la gente tiene miedo".