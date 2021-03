Obligan a renunciar a exdirectora del Senniaf

Mayra Inés Silvera, quien hasta hoy fungía como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), aseguró que la obligaron a firmar una carta de renuncia que ella no redactó.

La tarde de este jueves, en una entrevista telefónica con el periodista Álvaro Alvarado que fue divulgada a través de la red social Instagram, Silvera indicó que ella presentó una renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 25 de febrero pasado en la presidencia la cual no se le quisieron recibir, y le prometieron apoyarla.

Publicidad

Sustentó que el 1 de febrero pasado, cuando ella fue designada, ella recibió la entidad sin que se realizaran una serie de auditorías que le permitieran saber cuál era la situación actual de la Senniaf, por lo cual ella solicitó la información requerida, pero que esta le fue suministrada a "cuentas gotas", ya que o contaba con el apoyo del personal.

Dejo claro que "yo no voy a asumir la responsabilidad de esas acciones culposas o dolosas de quienes me presidieron".

#SucesosCri Debido a las medidas impuestas por el Ministerio Público los menores fueron puestos a órdenes de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) https://t.co/tyPNxR6Bir — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 4, 2021

Silvera, alegó que ayer fue citada a la presidencia y allí le entregaron la actual renuncia "ya redactada", la cual firmó, pero reiteró que la "carta ya estaba lista".

A pesar de todo el escándalo surgido por denuncias de presuntos abusos sexuales y maltratos a menores en unos 14 albergues a nivel nacional, Silvera no tuvo la oportunidad de hablar personalmente con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, pese a que lo solicitó.

Durante la entrevista indicó que encontró algunos problemas en cuanto al tema de las donaciones por lo cual solicitó que se realizaran unas auditorias.

En tono algo molesto, Silvera mencionó que ella no entiende por qué no le aceptaron su carta de renuncia y después "me vienen a decir que vaya a firmar una carta" que ella no redactó. "¿Entonces, por qué mejor no me dijeron que me botaban?", se cuestionó.

Desde el punto de vista de Silvera en el mes y días que estuvo al frente de la Senniaf, ella hizo lo que tenía que hacer, habló lo que tenía que hablar y "me enfrenté hasta la Junta Directiva".

A inicios de febrero una subcomisión de la Asamblea Nacional presentó un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en 14 albergues en los que se acoge a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.