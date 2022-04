Obreros en desacuerdo con huelga, que califican de inconsulta

Un grupo de obreros de la construcción expresó su oposición al inicio de una huelga nacional anunciada para este lunes por la dirigencia del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs)

En un video que fue subido a las redes sociales, uno de estos obreros indica que "no estamos en la situación para hacer una huelga ya que venimos de una pandemia, en la que todos los obreros hemos pasado páramo y no estamos de acuerdo". Sin embargo, se mostró a favor de un aumento.

Afirma además que el llamado a huelga nunca fue consultado a los obreros, quienes "somos los verdaderos portadores del 2% del sudor de nuestra frente. Y, es por eso que le hago un llamado a los obreros para que ya paremos esto".

¡Hasta cuándo! indicó el trabajador y preguntó ¿o, es que no tienen pantalones?

El hombre criticó a la dirigencia al afirmar que las cosas se hacen imponiendo a los trabajadores y no debe ser así, al referirse a las tomas de decisiones en el sindicato más grande del país.

"Somos más de 100 mil obreros y esto hay que pararlo", dijo y concluyó con la frase repitiendo la frase que acompaña las manifestaciones del Suntracs "sin lucha no hay victoria.

La dirigencia del Suntracs reiteró u llamado a huelga a partir del lunes, de no llegar a un acuerdo con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), en materia de ajuste salarial para los próximos cuatro años.

"Estamos listos para el 4 de abril si no presentan propuestas serias para negociar salarios. No estamos pidiendo limosnas, estamos exigiendo salarios para enfrentar el alto costo de alimentos, medicamentos, electricidad, combustible”, sostuvo Saúl Méndez, secretario general del Suntracs.

Ayer se dio una huelga “de advertencia” en 274 proyectos durante una hora.

La Capac alega que el aumento salarial que propone Suntracs es ajeno a la realidad económica del país y de la situación que atraviesa la industria de la construcción.

Según Capac, de los 140 mil trabajadores antes de la pandemia del Covid-19, actualmente la industria ocupa solamente cerca de 20 mil trabajadores.