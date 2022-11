Olga Sinclair denuncia cuenta falsa

Nadie se salva. La reconocida pintora panameña Olga Sinclair denunció, a través de sus redes sociales, una cuenta falsa, que está utilizando su imagen.

Sinclair usó su cuenta verdadera para pedirle a sus seguidores que denunciaran esta página.

“Amigos queridos. Esta cuenta NO ES MÍA… Pueden reportarla si gustan. Thank God is Friday”, expresó la famosa.

La pintora mostró una captura de la cuenta en mención, la misma registraba seis publicaciones y dos seguidores, hasta eses momento.

Sus seguidores y amigos mostraron su enojo por tal atrevimiento “Vamos a reportarla. Mientras más denuncias reciban; más rápido la eliminan los de @instagram”, “La reportaré inmediatamente, pero no podemos negar que la foto es espectacular jeje, saludos”, “Nunca falta un Fake. Gracias por avisar”, “De nuestra parte fue reportada. Estamos en contra del plagio a los artistas”, fueron algunos de los mensajes.

