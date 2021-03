¡OMG! Médicos pasarían examen con nota de 1.7

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Dr. Enrique Mendoza y prestigiosos galenos, cuestionaron la decisión del Ministerio de Salud de rebajar el puntaje mínimo para aprobar el examen de certificación básica en medicina.

Mendoza denunció presiones y señaló directamente al Dr. Alessandro Ganci, asesor del ministro Luis Francisco Sucre, como el responsable

El Dr. Jorge Sinclair dijo que bajar el puntaje del examen de certificación médica a 34.5% es como ir a una escuela donde se califica en base a 5 y la nota de pase sería 1.7

Enrique Mendoza reveló que en las últimas semanas se han dado presiones inadecuadas e inaceptables de parte de altos funcionarios del Ministerio de Salud a nivel de certificación de medicina, la comisión nacional de docencia y contra la Facultad de Medicina.

Ganci presionó a la comisión de certificación y advirtió que si no se bajaba el puntaje no se realizaría el examen del 5 de marzo, además se destituyó a la doctora Susan Beitía de la presidencia de la Comisión de Docencia y no se han dotado a la Facultad de la ayuda para cubrir los compromisos económicos adquiridos con la junta nacional examinadora médica de los EEUU.

El Dr. Xavier Sáez-Llorens expresó que las declaraciones del decano Mendoza, son realmente preocupantes. Las sociedades médicas no deben permitir que se rebaje la calidad formativa de nuestros jóvenes profesionales. Al contrario, necesitamos reforzar más y acercarla a estándares de excelencia.

Para Orlando E. Garuz E., el examen para ser médico en Panamá, debe ser igual o superior al examen de Licencia Médica de Estados Unidos o es que queremos médicos a nivel de curanderos o chamanes

El Dr. Daniel Pichel expresó que tras escuchar al Dr. Enrique Mendoza sobre el examen de certificación, da lástima que el Ministerio de Salud se convierta en un obstáculo activo a la superación académica y la mejoría del sistema de salud.

De acuerdo al médico Paulino Vigil-De Gracia no hay forma de justificar ese cambio. Ante tantas críticas previas pensé que harían un análisis profundo y al final la excelencia sería el requisito y no ingresar a incapaces. Se hizo con pistola en la espalda, ¿se vive en Marte o les vale? Casi solo exigen ser bachiller en ciencia

El Dr. Julio Sandoval emplazó públicamente al Dr. Alessandro Ganci y al ministro Sucre a que le explique al país las intenciones detrás de bajar la nota de pase del examen de conocimientos médicos generales. Nos vamos a pronunciar contra las mediocridades, porque con la salud del pueblo no se juega

El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina estableció de manera temporal que el puntaje mínimo para aprobar el examen de certificación básica en medicina será de 360, lo cual corresponde al porcentaje equiparado de 34.5%.

Se alega que es menester tanto para el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social, la ocupación del 100% de las plazas de internados disponibles en todo el país, por lo que se hace el ajuste en la puntuación del examen de certificación.

En el 2019 el puntaje mínimo del examen era de 409, equivalente al porcentaje equiparado de 42%. Después en junio del 2020 se cambió para que fuese de 41.5%.