ONU revisa en Panamá el avance del Marco Global de Biodiversidad

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) celebra a partir de hoy en Panamá dos reuniones técnicas de cara a la COP17 de 2026 en Armenia, en la que se presentará el primer informe global de progreso sobre la implementación del Marco Mundial para la Diversidad Biológica Kunming-Montreal (KMGBF, por sus siglas en inglés).

Un sentido de urgencia marcará el tono de estas dos citas, que se desarrollarán hasta el 30 de octubre en la capital panameña con la presencia de representantes de las 196 partes del CDB, luego que el organismo alertara que el mundo avanza demasiado despacio en el cumplimiento de los compromisos adoptados en el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Del 20 al 24 de octubre se celebrará la reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-27), que evaluará los avances científicos y técnicos del marco global.

Y del 27 al 30 de octubre tendrá lugar el primer encuentro del nuevo órgano permanente sobre el Artículo 8J, dedicado a los pueblos indígenas y comunidades locales.