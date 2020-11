OperaciÃ³n Patria no ha logrado llegar a norte de la comarca NgÃ¤be BuglÃ©

El Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino indicó hoy que se mantiene la cifra de 17 personas fallecidas y 3,500 personas en los alberges con tendencia al aumento en la provincia de Chiriquí debido a las inundaciones y los deslizamientos de tierra que dejó el huracán Eta.

Como parte del informe de la Operación Patria, Pino indicó que no se ha logrado todavía llegar a la parte norte de la comarca Ngäbe Buglé mientras se dio una reunión con el director de la Oficina de Cooperación de Defensa el Coronel Steven Winkleman y el agregado de la embajada de Estados Unidos en Panamá, el Capitán Matthew Turner en el Centro de Operaciones Nacional.

La conferencia se dio en el Centro de Operaciones Nacionales donde Pino afirmó que se dio una baja de 34 a 24 el número de personas no localizadas y espera que en el transcurso del día la cifra disminuya.

El Ministro Juan Manuel Pino y el director del @SENANPanama, Ramón Nonato López, se reúnen con el director de la Oficina de Cooperación de Defensa el Coronel Steven Winkleman y el agregado de los @USEmbPAN el Capitán Matthew Turner en el Centro de Operaciones Nacional. pic.twitter.com/St1x5Kt8vv Publicidad November 10, 2020

El número de personas rescatadas y evacuadasa aumento a 851 personas mientras que los sitios de las inundaciones, la tendencia bajó a 18 al igual que los sitios de deslizamientos que se registró una disminución para situarse en 20.

El número de incomunicados es de 118 personas y no se ha logrado llegar hasta el norte de la comarca Ngäbe Buglé, en el cuarto día de las operaciones aéreas con un factor de tiempo favorable.

Se mantienen 31 albergues al igual que el número de personas fallecidas mientras la Operación Patria se mantiene en etapa de respuesta, para luego entrar a la etapa de rehabilitación.

#OperaciónPatria| Desde el Centro de Operaciones Nacionales el ministro Juan Manuel Pino, da un reporte a medios de comunicación, sobre las acciones que se realizan en áreas Comarcales y en la provincia de Chiriquí. pic.twitter.com/D7bLBscIgY — Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) November 10, 2020