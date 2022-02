Operativo de inversión de carriles a partir de hoy

Panamá- Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía de Tránsito (DNOT) se encuentran apostadas a lo largo y ancho de la geografía, a fin de iniciar el operativo vial por motivo de largo fin de semana.

Este operativo incluye la "inversión de carriles" para agilizar el tráfico vehicular hacia el interior de la República y áreas de playas que está programado así:

Hoy, viernes 25 de febrero, inicia la inversión desde las 11.00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en un primer tramo desde la avenida de Los Mártires hasta Arraiján; y desde La Espiga en La Chorrera hasta Quesos Chela, Capira.

Luego, para el domingo 27 de febrero habrá inversión de carriles para el retorno desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. desde Quesos Chela en Capira hasta La Espiga en La Chorrera.

Para el lunes 28 febrero y el martes 1 de marzo, dependiendo del comportamiento del flujo vehicular, la inversión será desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., y el miércoles desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., a fin de garantizar un rápido retorno a la capital de los viajeros que crucen hacia el interior del país.

La Policía de Tránsito solicitan a los conductores y peatones respetar las normas de tránsito para evitar accidentes.

