OPS apoya regreso a clases presenciales en Panamá

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá, Gerardo Alfaro, es partidario del retorno a clases presenciales en escuelas y colegios del país, para evitar la deserción escolar.

A juicio de Alfaro, se le debería dar luz verde al regreso a clases con seguridad, con protocolos y monitoreando. Indicó que han venido trabajando con el Mides, el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Salud y apoyando la elaboración del protocolo para el regreso a clases. Según Alfaro uno de los desafíos que tienen los Ministerios de Educación en el mundo, es retener al estudiante, reducir la deserción escolar y si no volvemos a clases vamos a tener enormes deserciones escolares.

El miembro de la OPS destacó que en medio de la pandemia del Covid-19, hay muchos países que han estado manteniendo las clases presenciales, con diferentes estrategias. Hay que revisar eso a ver qué es lo que están haciendo y cómo lo podemos incorporar, con protocolos no solamente con los maestros en la escuela,incluyen a los padres de familia, incluyen los hogares, incluye desde que sale el niño camino a la escuela, y desde que regresó, incluye las aglomeraciones que se podrían hacer a la entrada y a la salida, o en los recreos, hay una serie de medidas... hay que avanzar con fuerza en ese sentido".

Por otro lado, dijo que han satanizado a los niños como vectores, como portadores altamente contagiaste,“pero sabemos que eso no es así, mientras más pequeño es el niño, menos receptor tiene en su sistema respiratorio para esta proteína del virus, por eso es quees más grave en las personas adultas y en las personas con enfermedades crónicas.

Gerardo Alfaro explicó que los niños no son buenos contagiando, y aquellos que se contagian, pasan asintomático.

Sobre la vacunación dijo que era imposible hacer proyecciones sino pueden establecer un promedio mínimo de dosis y sus tiempos de llegada... en este momento de incertidumbre y falta de datos firmes sería aventurado hacer proyecciones, sobre cuándo se lograría la inmunidad.

Sin embargo, el miembro de la OPS dijo que con el envió modesto de las casi 13 mil dosis de vacunas que recibió Panamá, hay algunos desarrollos que establecen quwe con lo que ya recibió se estaría completando ese 70% por el año 2035, pero eso es irreal, porque la vacunación se va a acelerar rápidamente.

En otro aspecto, Gerardo Alfaro calificó como desafortunado el estudio del Instituto Australiano Lowi, que coloca a Panamá entre los países con peor manejo de la pandemia del Covid-19.

“Esto no es una competencia”,destacó Alfaro quien asegura que las comparaciones no son justas, son odiosas y no sirven para tomar decisiones, porque probablemente hay países que reportan menos casos de coronavirus, pero sabemos que debe tener subregistros importantes.

En ese tema de las pruebas, Panamá estaría mejor rankeado porque es el tercer país de la región de las Américas que más prueba realiza a sus habitantes.