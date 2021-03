Ordenan detención provisional a mujer por peculado en albergue

Una mujer, 37 años, permanecerá detenida provisionalmente al estar presuntamente implicada en el caso de los albergues.

La dama fue imputada por delito contra la Administración Pública en la modalidad de Peculado tras concluir hoy la primera audiencia de control de garantías en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicado en plaza Ágora.

La persona imputada ejercía como representante legal de la fundación que, hasta agosto del año 2020, administraba un albergue ubicado en el corregimiento de

Tocumen y que, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción realizadas a la fecha, se registran irregularidades en el manejo de más de 90 balboas correspondientes a subsidios otorgados por el Estado, para la operación del albergue cuya población es de menores de 1 a 17 años de edad. Esta persona era la firmante de los subsidios que se recibían por parte del Estado. Las investigaciones preliminares están siendo ampliadas y no se descarta el aumento de esta cuantía y la vinculación de otras personas.

Los hechos están relacionados con una querella presentada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en julio del año 2020, en virtud del manejo irregular del

subsidio otorgado a una fundación dirigido al cuidado y mantención de los menores de edad. Para ese mismo periodo el Ministerio Público, a través de la Sección de Familia de la Fiscalía Metropolitana, emitió medida de protección a favor de los menores de edad y desalojó a los administradores del albergue.