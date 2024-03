OSCAR PARA OPPENHEIMER Y JOHN CENA SE EMPELOTA

'Oppenheimer', la cinta sobre el "padre" de la bomba atómica se llevó el Oscar a Mejor Película para sumar siete estatuillas, incluido, mejor dirección para Christopher Nolan, mejor actor para Cillian Murphy y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr., montaje, fotografía y mejor banda sonora

El reconocido luchador y ahora actor John Cena protagonizó uno de los momentos más icónicos y sorprendentes de la Gala del Oscar, al salir desnudo al escenario para entregar el Premio a "Mejor Vestuario". Un sobre sobre sus genitales era todo lo que traía puesto.

En una gala con pocas sorpresas, también resultó multipremiada "Pobres criaturas" (Poor Things), entre ellos, el Oscar a Emma Stone como Mejor actriz: Emma Stone

Otros premios fueron Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers ("Los que se quedan"); Mejor cortometraje animado: War is Over! Inspired by the music of John & Oko - Dace Mullins, Brad Booker; Mejor película animada: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (The Boy and the Heron, "El chico y la garza"); Mejor guion original: Anatomy of a Fall ("Anatomía de una caída") y Mejor guion adaptado: American Fiction; Mejor cortometraje documental: The Last Repair Shop; Mejor película documental: 20 Days en Mariúpol" y Mejor canción: What Was I Made For? - Barbie.

