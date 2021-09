OSPESCA capacita a panameÃ±os

A fin de desalentar la pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR) en Panamá la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centro Americano (OSPESCA) ofreció una capacitación a personal de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

El segundo día de capacitación en campo, se hizo una práctica abordo de la embarcación de pesca internacional, ¨Salaiño¨ de bandera española (un barco de pesca de palangre) y fue dirigido a las inspecciones de medidas de estado rector de puerto para evitar la pesca ilegal no declarada y no declarada (INDNR).

Flor Torrijos, Administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), se refirió a la importancia de estas capacitaciones teóricas y prácticas y consideró que ¨el país tiene una oportunidad para mejorar de forma integral la gestión en temas relacionados con el debido control de los puertos y flotas pesqueras a nivel nacional e internacional¨.

Panamá ha redoblado los esfuerzos y las acciones para combatir la pesca ilegal tras la imposición de Tarjeta Amarilla impuesta por la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare), informó Flor Torrijos.

Torrijos destacó: ¨Es necesario e importante que logremos salir de la Tarjeta Amarilla para que Panamá continúe con las exportaciones de los productos pesqueros y acuícolas al mercado europeo y a los Estados Unidos, de lo contrario ésto, podría afectar a más de 30 mil familias que dependen de la actividad pesquera.

¨Panamá tiene estándares muy altos para registrar las banderas y les pedimos a todos los sectores involucrados proteger nuestra bandera y nuestro nombre a través de la correcta inspección a las embarcaciones, pidió la Administradora de la ARAP.

Entre los temas abordados en los talleres está: el ingreso a puertos y el análisis de información, actuación durante el proceso de inspección y designación de puertos e intercambio de información, entre otros.

En la actividad participaron por ARAP más de 30 inspectores de Chiriquí, Panamá, Coclé y Colón, en donde existen puertos internacionales; como expositor, además, estuvo Arnulfo Franco, de la Fundación Internacional de Pesca (FIPESCA).

