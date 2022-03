Oydén: La Prensa me montó campaña por declinación del caso de "RM"

El exmagistrado, exlegislador, excanciller y exdirectivo del Canal de Panamá, Oydén Ortega Durán, dijo que el diario "La Prensa" no le perdona que como ponente en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, con el debido fundamento jurídico, redactó el proyecto mediante el cual el pleno de la Corte Suprema de Justicia declinó su competencia ante el Sistema Penal Acusatorio.

rtega expresó su asombro e indignación por la sentencia injusta de que ha sido objeto su hijo Oydén Ortega Collado, quien está pagando el precio de tener un padre que en todos sus cargos públicos se atrevió a actuar con valentía e independencia frente a los poderes políticos y económicos.

El exmagistrado reiteró que al haber renunciado al Parlacen, la Corte no podía seguir conociendo el caso de Martinelli y esa sentencia tuvo el respaldo de 7 de los 9 Magistrados que integraban el pleno de la Corte, sin embargo, no contó con el respaldo del periódico "La Prensa".

Desde ese momento este periódico montó una campaña en mi contra sin ningún fundamento, pues se dedicó a difundir informaciones falsas en mi contra relatadas desde el exterior por un abogado, quien posteriormente admitió que no me conocía, destacó Oydén Ortega.

"Esta campaña mediática, infame y persistente en mi contra por más de tres años es similar a la emprendida contra mi hijo Oydén Ortega Collado. Este periódico, se ha dedicado sistemáticamente a atacar a mi hijo en base a una denuncia presentada en mi contra ante la Asamblea Nacional, en la que el denunciante se refería a un caso radicado en la Sala Civil de la Corte y del cual era ponente".

Ortega Durán explica que dicha denuncia fue desestimada y archivada por la Comisión de Credenciales y antes que la Sala Civil decidiera el caso, se declaró impedido y no participó en la decisión, pero a pesar de ello, el periódico menciona este hecho como si este servidor hubiese influido en favor de alguna persona.

Para el exmagistrado, es inconcebible que el Tribunal de Juicio haya aceptado la teoría de la Fiscalía en la que argumentó que el supuesto tráfico de influencia se realizó con la participación de la coordinadora de mi despacho y de mi hijo por el simple hecho de la vinculación de amistad de su familia con la mía y por yo ser padre de Oydén Ortega Collado.

El exmiembro de la Corte sostiene que la coordinadora del despacho no tiene la facultad de decidir o resolver los casos presentados ante la Sala Civil, los cuales son de exclusiva responsabilidad de los Magistrados.

Además adelantó que la decisión del Tribunal de Juicio que condenó a su hijo a 5 años, será recurrida y se fundamentó principalmente en la declaración del denunciante, quien fue también imputado por la Fiscalía y posteriormente solicitó un acuerdo, convirtiéndose posteriormente en testigo de la Fiscalía.

Oydén Ortega sostiene que en la audiencia de juicio el denunciante manifestó que no se había beneficiado de la sentencia dictada en su caso por la Sala Civil.

Soy una persona que he servido a mi país y desde mis años de estudiante universitario he estado vinculado al quehacer nacional y a las luchas por la soberanía nacional, posición que he mantenido con hidalguía y dignidad a lo largo de toda mi carrera pública, añadió el exmagistrado.

También dijo que aquellos que solicitan independencia a los que imparten justicia, deben respetar dicha independencia, absteniéndose de realizar acciones con el fin de obtener resultados en favor de sus particulares y mezquinos intereses.

Siento orgullo al haber ejercido el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a pesar del costo que he tenido que pagar. Algunas de mis ponencias y Salvamentos de Votos ilustran mi aseveración. Igual posición sostuve cuando desempeñé los cargos de Ministro de Trabajo, Ministro de Relaciones Exteriores y Diputado de la Asamblea Nacional., agregó.

Ortega Durán destacó sus decisiones con absoluta independencia, sin presiones o imposiciones, las que nunca aceptó, entre ellas, el salvamento en el proceso en que se condenó a la ex Procuradora, Ana Matilde Gómez.

También concedió Amparo de Garantías Constitucionales a favor de los periodistas Sabrina Bacal y Justino González, en un polémico caso estaban en pugna dos derechos humanos: el derecho a la intimidad alegado por los funcionarios denunciados por estos periodistas y el derecho a la información.

Los periodistas Bacal y Acevedo fueron condenados por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Con esta misma independencia actué -añadió Ortega- cuando, reafirmando el derecho y la justicia, apoyé la sentencia que concedió Amparo de Garantías en favor de Roberto Eissenman, por no permitirle la práctica de una prueba de perito en un caso ante la Dirección General de Ingresos.

