Pachar: 138 muertes en casa por Covid

El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, José Vicente Pachar reveló que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, Panamá registra un total de 138 muertes en casa por Covid-19.

Indicó que en estos casos -por recomendación de las autoridades de Salud- no se practican autopsias, se hacen reconocimiento y en algunas situaciones se hacen mediante toma de muestras, porque los médicos forenses deben establecer una causa de muerte.

Publicidad

En cuanto al protocolo del personal de Medicatura Forense para el levantamiento de cuerpos de fallecidos por Covid-19, detalló que los peritos o participantes llevan sus equipos de protección personal, deben seguir el protocolo establecido para el manejo del cadáver y todas las evidencias como los indicios biológicos que también se manejan y se levantan en una escena del crimen, así como toda las precauciones de bioseguridad en el transporte del cuerpo hacia la morgue judicial.

Por otro lado, el Dr. Pachar manifestó que en las Morgues judiciales de Panamá en Ancón y La Chorrera hay hasta el momento 37 cuerpos no reclamados, dos restos óseos, 34 fetos, cuando la capacidad son de 45 gavetas y de esos no reclamados: 17 han sido identificados y 18 no.

El director del Imelcf indica que el problema está en que muchas veces no se llevan los cuerpos de las Morgues, quedan en el depósito por semana o meses y eso los lleva a ese nivel de saturación.

Por tal motivo anunció que en los próximos días se podría proceder con los entierros de solemnidad, ya que prevé que ante el aumento de la mortalidad por Covid-19, haya necesidad de espacio en las morgues judiciales. "estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Salud, la Alcaldía de Panamá, la Gobernación y el Ministerio de Obras Públicas y de esta manera triplicar nuestra capacidad de depósito para lo que pueda suceder en los próximos días".