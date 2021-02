Padres de familia de colegio privado protestan en rechazo a costos

Padres de familia del colegio San José la Salle de Colón, realizaron un piqueteo en calle 16 en contra de los altos costos de la matrícula y mensualidades de este centro educativo.

Según indicó uno de los padres de familia manifestante, ellos han enviado solicitudes a la administración del plantel y al Ministerio de Educación (Meduca) y ninguno de los dos les da una solución sobre el tema.

Alegó que desde el Meduca le respondieron que van a conversar con la administración del plantel, pero los representantes del colegio no dan la cara, a los padres de familia, pese a que muchos de ellos tiene años de tener a sus hijos estudiando con ellos.

Destacó, que desde su punto de vista, "no se puede estar pagando la misma cantidad de dinero, porque no es el mismo servicio".

Dejó claro que los padres de familia no estás diciendo que tenga la razón, sino que están invitando a los representantes del plantel a sentarse a conversar para hacer un balance.

Mencionó que "el colegio debe ser operacional y los padres funcionales", ya que hay "mucha gente afectada -por la pandemia ocasionada por el COVID-19- que sus familiares murieron, gente que no tiene trabajo o que su esposo se quedó sin trabajo"

Desde la perspectiva de los manifestantes al Gobierno no le gusta el diálogo, lo que le gusta es que "le cierren la calle, que la gente se alborote, así que hay que darle lo que le gusta".