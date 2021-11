Pagan a beneficiarios de programas sociales

Aproximadamente unos 25 mil beneficiarios de los programas sociales del MIDES en Veraguas, reciben sus pagos en las comunidades de difícil acceso cual asciende a más de 7 millones de balboas.

En esta vez también se hizo parte de la depuración en los programas de interés social en el Mides que está por los alrededores de unas 200 personas que ya fueron sacados de los programas sociales que tiene el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de la provincia de Veraguas, así lo confirmó la licenciada Itzela García directora regional de la mencionada institución.

De acuerdo a la directora del Mides en Santiago, muchos de los que están en los programas social no tendrán los pagos al comprobárseles el fallecimiento de las personas y que algunos de los miembros de la familia seguían cobrando, otros porque no los necesitaban, igual que comprobarse que se mal gastaban el dinero en otras cosas no necesarias como licor, casinos, entre otras.

La directora regional del Mides para Veraguas, dio esta información durante el último pago que se realiza a centenares de personas humildes que viven en verdaderas condiciones de pobreza extrema residentes en comunidades de difícil acceso.

LEE TAMBIÉN: Aduaneros levantan huelga tras lograr pago de incentivos

Publicidad



La principal funcionaria del Mides en Veraguas, aprovechó para pedir a los familiares de los que se benefician de estos programas del gobierno a no caer en el error de que cuando los sus familiares mueren otros siguen cobrando porque posteriormente tienen que enfrentar un proceso judicial donde ya muchos están a punto de ir cárcel como ya se han dado casos.

Itzela García también sostuvo que muchas personas han perdido el beneficio de los programas sociales como red de oportunidades, 120 a los 65, Senapan y Angel Guardián por el mal uso que le dan al dinero que reciben.

En esta administración se ha hecho las depuraciones según la directora regional Itzela García puesto que habían muchos casos de personas que no los necesitaban mientras que una cantidad considerable de personas lo requerían pero que en otras administraciones no fueron tomados en cuenta.