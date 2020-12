Panamá avanza en estrategia para la atención de personas con discapacidad

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este jueves se realizó la IX Reunión del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (Conadis), encabezada por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, con la finalidad de fortalecer y establecer una hoja de ruta sobre el Plan Estratégico Nacional y la política pública en materia de discapacidad.



Durante la celebración del referido consejo, Cortizo Cohen, en calidad de presidente del Conadis, destacó que la discapacidad debe enfocarse desde la perspectiva de los derechos humanos.



El mandatario precisó que las personas con discapacidad se encuentran entre las poblaciones más afectadas por Covid-19, por lo que “no dejar a nadie atrás” incluye a las poblaciones más vulnerables.



El Presidente dijo que hay que “cerrar esas brechas”, y recalcó que “cerrar brechas significa trabajar en favor de más oportunidades, eliminar la discriminación, lograr la inclusión social de las panameñas y panameños con discapacidad”.



Advirtió que la “amplia participación ciudadana hace del Pacto del Bicentenario: Cerrando Brechas un diálogo diferente y único”, por lo que exhortó a los ciudadanos a registrarse en la plataforma Agora.gob.pa.



Precisó que el tema de la discapacidad es transversal a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que esa transversalidad debe ser un propósito permanente de todas las acciones del Gobierno y del Estado; de los ministros y directores de las entidades. Ese proceso, añadió, debe desarrollarse en colaboración estrecha con las organizaciones representativas de personas con discapacidad, por lo que instó a todos a ponerse de acuerdo.



El Presidente señaló que debido a la situación sanitaria en el país a causa de la pandemia del Covid-19, no se pudo realizar este año la segunda Encuesta Nacional de Discapacidad; sin embargo, dijo que se va a ejecutar y que existen los recursos para llevarla a cabo.



“Como sociedad somos conscientes de que aún tenemos mucho por avanzar en el tema de discapacidad y que nuestro país tiene una deuda social; lo importante es mantener el propósito”, alentó Cortizo Cohen, y precisó que “hay que ser consistentes, fundar las bases, las estrategias y planes, que deben ser permanentes y sostenibles”.



El mandatario elogió la designación de la ex primera dama de la República Vivian Fernández de Torrijos como miembro del Comité Para los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo 2021-2024.



“Esta designación nos distingue como país; me causó una gran satisfacción cuando lo supe”, manifestó. Con esta elección, el país “tiene por primera vez la posibilidad de levantar su voz en el foro para la promoción de los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad”.



En tanto, Donahy Shaud, secretaria técnica del Conadis, recordó que ha transcurrido más de una década desde que fue creado este Consejo como un ente de consulta y apoyo para promover e impulsar acciones encaminadas a salvaguardar los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias en Panamá.



“Nos parece justo resaltar la celebración de dos reuniones ordinarias del Conadis en tan solo 17 meses de gestión del actual período de gobierno, lo cual es una concreta demostración de la voluntad política del mandatario, fundamental en todo proceso de gestión de políticas públicas junto al equipo técnico y el liderazgo social especializado en esta temática, demostrando un claro compromiso con las más de 400 mil personas con discapacidad y sus familias de nuestra patria”, resaltó Shaud, también directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).



El Conadis está compuesto por siete comisiones: Comisión de Educación, Comisión de Familia, Comisión de Accesibilidad al Medio Físico, a la Comunicación y a la Información, Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Salud, Comisión de Cultura y Deporte, y Comisión de Trabajo.



Durante la IX Reunión del Conadis, estas comisiones presentaron los informes de avances de los planes y programas que adelantan en beneficio de la población panameña con algún grado de discapacidad.



Entre los avances planteados se encuentran: garantizar la accesibilidad de mujeres con discapacidad a albergues para la protección por casos de violencia intrafamiliar, el otorgamiento de más de 3,600 becas para el apoyo educativo, capacitación a 800 docentes para atención a niños con discapacidad, la apertura de Centros Reintegra del Ministerio de Salud en Tonosí, Los Santos; La Chorrera y Bejuco, en la provincia de Panamá Oeste. Además, el avance en un 47% de la apertura de oficinas de Equiparación de Oportunidades en las instituciones públicas.



El Conadis es un organismo de consulta y apoyo entre todos los sectores, presidido por el Órgano Ejecutivo, creado para promover el cumplimiento de los objetivos y fines que debe cumplir la Senadis, en lo referente a la ejecución de las políticas sociales sobre inclusión.



En ese sentido, el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Cortizo Cohen, a través de la Senadis ha establecido una hoja de ruta dentro del plan de gobierno y sus acciones prioritarias.



En este consejo participaron los ministros Rogelio Paredes, de Vivienda y Ordenamiento Territorial; María Inés Castillo, de Desarrollo Social; Janaina Tewaney, de Gobierno; Augusto Valderrama, de Desarrollo Agropecuario; Carlos Aguilar, de Cultura; Juan Manuel Pino, de Seguridad; Doris Zapata, de Trabajo y Desarrollo Laboral.



También, la viceministra de Salud, Ivette Berrío; el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés; el viceministro de Cultura, Gabriel González; y el procurador de la Adminsitración, Rigoberto González.

