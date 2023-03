Panamá cierra caso de niña de 8 años violada y obligada a parir

La jueza reiteró "que no se observan elementos para considerar la reactivación del proceso, verificándose la no existencia del delito denunciado en su momento. Por lo que no se accedió a ordenar la reapertura de la investigación".

Los médicos indicaron que la menor era apta físicamente para concebir ETIQUETAS:

Panamá. Entierra

violada

Madre

parir

niña Por: EFE - Jueves 30 de marzo de 2023 06:30 PM