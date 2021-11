Panama Convention Center se promociona en ferias y congresos internacionales

En los últimos meses el Panama Convention Center (PCC) ha mostrado sus facilidades como recinto para congresos y convenciones en las ferias MICE ((Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions) más importantes del mundo, aseguró Rodolfo del Valle, director general de esta monumental estructura que, recientemente, abrió sus puertas.

Durante una de las más recientes ferias en la que participó PCC junto a Promtur - Panamá en Cartagena de Indias, el istmo logró adjudicarse por tres años consecutivos la sede de FIEXPO Latinoamérica, la feria internacional más importante de la industria de reuniones, eventos e incentivos en la región. En esta ronda de negocios participaron 150 compradores de diferentes países del orbe.

Por otro lado, también mostró su músculo como estructura de primer mundo en el 60° Congreso Anual de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés).

Este evento se realizó en la ciudad de Cartagena Colombia y se transmitió simultáneamente en varios países con la participación de 1,200 personas de forma presencial y virtual, entre ellos grandes organizadores de eventos de las principales empresas mayoristas, organizadores de congresos y convenciones.

El PCC asistió al congreso global de The Global Association of the Exhibition Industry (UFI, por sus siglas en inglés), del 3 al 6 de noviembre, evento que tuvo lugar en Rotterdam, Países Bajos, uno de los encuentros más grande en la industria de ferias comerciales, que combina redes internacionales y contenido único; seguidamente se participó en la Feria IMEX América, la cual se llevó a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, del 9 al 11 de noviembre, con más de 2,200 empresas expositoras, que representaban a 200 países.

Desde antes que se entregarán las instalaciones del PCC a SMG, se trabajaba en la promoción de la estructura participando en la vigésima edición de la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), celebrada en Cancún, del 23 al 26 de marzo ; y en la feria IBTM Américas dirigida a la industria de congreso y reuniones, del 18 al 19 de agosto de 2021, en la ciudad de México. Este último evento logró cerca de 8,000 citas de negocios y alrededor de 1,000 millones de dólares en oportunidades de negocios.

Del Valle resaltó que fue una oportunidad única sentarse con ejecutivos del grupo Barceló, Keneth, American Express, Northstar, Marriott, entre otras que son grandes corporaciones que mueven muchísimas empresas a nivel internacional. “El networking es lo más importante cuando se promocionan recintos, porque se tiene contacto con el cliente y se conoce cuáles son sus expectativas y exigencias".

Menciona que UFI ha señalado que las reuniones virtuales han bajado de 3.1 pts en 2020 a 2.8 pts en estos momentos, lo que demuestra que las personas están optando por compartir la mesa con colegas de la industrias, hacer ese networking que es maravilloso y que ayuda a concretar negocios.

“Panamá estaba un poco limitado con la oferta de espacios, en comparación con países como Estados Unidos y México; sin embargo, con este edificio-PCC- de talla mundial, con la conectividad aérea, con los asientos y aviones y la oferta hotelera , el país se coloca en un espacio privilegiado en Latinoamérica, para atraer cualquier tipo de evento”, resaltó.

Entre las principales mercados metas, en donde existe mayor interés para hacer negocios con Panamá son: Estados Unidos, México, China y Latinoamérica, pero hay una marcada motivación en naciones como: Brasil y Colombia. El segmento de reuniones y eventos de negocios representa un estimado de gasto diario promedio de B/.616.13 por persona, el cual está considerablemente por encima del gasto promedio de un turista que busca solo esparcimiento.

De la misma manera, Del Valle destacó que la Terminal de Cruceros de Panamá que, recientemente, realizó el primer atraque de prueba con el crucero Viking Star y la interconexión de la Cinta Costera 3 con la Calzada de Amador conectando a su vez al PCC, será un valor agregado importante, para los grandes eventos que acoja esta monumental estructura.