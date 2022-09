Panamá elimina la solicitud de QR e hisopados a los viajeros

El Gobierno Nacional eliminó algunas disposiciones sanitarias establecidas para el manejo de la pandemia en el país, mediante el Decreto Ejecutivo No. 122 del 14 de septiembre.

A partir de su promulgación se elimina el distanciamiento físico, también el aforo en los lugares de gran concurrencia las cuales se han mantenido para evitar el incremento de casos por Covid-19, al igual que la disposición establece que no se solicitará el QR e hisopados a los viajeros que ingresen al país.



Sin embargo, el Ministerio de Salud (MINSA) como rector de las políticas sanitarias del Estado, reitera a la población a mantener las medidas de autocuidado y el uso de la mascarilla en lugares multitudinarios como una medida de prevención, sobre todo en las personas mayores de 60 años y de las que padecen enfermedades crónicas.



Igualmente el MINSA recalca la importancia de completar su esquema de vacunación contra la Covid-19 y además aplicarse sus dosis de refuerzo, ya que las vacunas han demostrado ser efectivas y seguras.



El presente Decreto Ejecutivo deroga el Decreto Ejecutivo No. 852 del 29 de septiembre de 2021, Decreto Ejecutivo N0.102 del 1 de julio de 2022, Resolución No. 405 del 11 de mayo 2020, Resolución No.2552 del 1 de octubre 2021.

Contenido Premium: 0