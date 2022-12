Panamá explora la Medicina de Precisión

Los contactos iniciales para desarrollar la Medicina de Precisión en Panamá adelanta el Dr. Fernando Vidal- Vanaclocha, profesor de investigación en Medicina Molecular y quien ha sido además director de investigación del Programa de Medicina Internacional en la Facultad de Medicina de la George Washington University, en EEUU.

Vidal, de nacionalidad española, explicó a Crítica que la Medicina de Precisión es la misma que conocemos como tradicional, pero ayudada con la información molecular y genética de cada paciente y eso hace que cuando se llega a una conclusión diagnóstica, se pueda saber exactamente cómo se ha enfermado y cómo ha respondido cada persona a la enfermedad, para proceder a un tratamiento individualizado.

El galeno sostiene que el mecanismo de enfermar es individual y luego cuando ya tenemos la enfermedad, el mecanismo de respuesta también es más individual, porque está determinado por nuestra genética, nuestro estilo de vida, la comida, entre otros aspectos.

Fernando Vidal alega que la medicina de precisión diagnostica mejor y pronostica mejor y lo que mejor hace, es predecir mejor la respuesta a los tratamientos: conozcamos mejor la enfermedad, conozcamos cuál va a ser tu futuro, y cuáles son tus opciones de respuesta a lo que se te puede dar.

El especialista en investigación en metástasis de cáncer reconoce que la gran pregunta hoy es cómo llegará la Medicina de Precisión al sistema de salud pública, porque ahora es una gran élite la que paga por esto y no están todos los médicos... solo los más ilustrados...los más más actualizados.

La incógnita es cómo va a llegar a todos los médicos y cómo llegará a la sociedad que no tiene recursos para poder pagar eso, reiteró.

Pero Vidal sustenta que la medicina de precisión en realidad es coste-efectiva, porque el problema de diagnosticar y tratar mal, es que perpetúa los problemas y tienes a largo plazo más costo y más sufrimiento.

El poder llegar con una atención que ataje el problema desde el principio aunque al principio sea más caro, luego no hay problema, porque lo importante es el coste efectivo y sobre todo donde más se aplica: la oncología.

El médico advierte que no todos los males, como algunos tipos de cáncer son curables, pero sabiendo cada vez más qué enfermedad tienes, tratamos mejor.

Hay pacientes que no tienen solución y precisamente será el futuro abordar hacia esas terapias dirigidas para lo que ahora no tiene solución. Lo que hacíamos mal antes era tratar solo con medicamentos , ahora estamos reemplazando por medicamentos basados en la gestión sobre diana molecular para tener mayor efectividad, añadió.

La medicina de precisión está tratando de ayudar a hacer más efectivo los tratamientos y diagnosticar mejor, pero no a todo el mundo por igual, reconoce Vidal.

Vidal dice que en Panamá busca conseguir que se implemente medicina de precisión. Me gustaría contribuir a la globalización algo que es complicado en este momento, porque mucho de los factores que llevan adelante la medicina de precisión no son médicos, son informáticos, biotecnólogos, o genetista o farmacéuticos, pero ellos no han visto la enfermedad y creo que hace falta el liderazgo médico, porque somos los que sabemos unir mejor las oportunidades de las mejoras asistencial con la tecnología.

Explicó que en España han creado en el Colegio de Médicos de Madrid la Comisión de Medicina de Precisión para optimizar la formación médica asistencial y dirigir ensayos clínicos que permitan conseguir validaciones más amplias en el uso de terapias dirigidas.

Lo ideal -según Vidal- es que es introducir la Medicina de Precisión en los que estudian medicina, pero hay que cambiar el curriculum docente de enseñanza y mientras eso se produce, que es algo que la universidades están retrasada, no solo en Panamá y España, sino EEUU, estamos creando cursos de formación continuada para que los médicos vayan formándose en medicina de precisión.

