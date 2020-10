Panamá: Iglesia Católica critica a CIDH por "imponer" el matrimonio igualitario

La Iglesia Católica de Panamá dijo este domingo que "defiende el matrimonio entre hombre y mujer" y criticó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por tratar de "imponer" una visión distinta del mismo, en relación a las uniones de personas del mismo sexo.

"No es aceptable que un organismo internacional o un grupo concreto de ciudadanos quieran imponer a un país la forma de entender el matrimonio y la familia", dijo un comunicado suscrito por el presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá (CEP), Rafael Valdivieso.

Publicidad

La Iglesia Católica se pronunció así luego de que este viernes la Relatora país y sobre los Derechos de la comunidad LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flavia Piovesan, hizo un "llamado vehemente" a Panamá para que cumpla con la implementación de la Opinión Consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La Corte IDH, en su opinión consultiva adoptada en 2017 y emitida en enero de 2018, urgió a los países de la región a garantizar los derechos humanos de la población sexualmente diversa, entre estos la unión de personas del mismo sexo.

#ProvinciasCri Según el @MIVIOTPma hay personas que insisten en su intento de posesionarse en este lugar, pese a que constituye en una trampa de muerte para ellos. https://t.co/oLaoFoqkI5 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 4, 2020

"La Iglesia Católica en Panamá, ante las discusiones que se están dando sobre la unión igualitaria, reitera que no se opone a que estas parejas tengan una normativa legal en asuntos de herencia, impuestos, propiedades conjuntas. Sin embargo, eso no implica que se ha de considerar o llamarle 'exactamente matrimonio' según el concepto tradicional", indicó la misiva oficial.

El presidente de la CEP indicó en el comunicado que "la Iglesia defiende el matrimonio entre hombre y mujer. Por eso pide que no se equipare de ninguna forma con la unión igualitaria de personas del mismo sexo, para que no se socave la familia".

Argumentó que este "no es un tema religioso meramente, porque hay no creyentes que aceptan esta postura desde el punto de vista psicológico y antropológico".

"Acogemos y acompañamos no solamente a las personas con estas preferencias hacia el mismo sexo, sino también a toda persona, especialmente las más necesitadas de amparo y protección (...) Ya lo ha dicho el Papa Francisco 'Distinguir no es discriminar'", afirmó la Conferencia Episcopal de Panamá.

En la Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Electoral de Panamá siguen pendientes de fallo desde al menos 2016 tres casos de matrimonios igualitarios celebrados en el exterior, dos de los cuales pretenden invalidar el Código de Familia y legalizar los matrimonios homosexuales. EFE

COMUNICADO

Reiteramos posición de la Iglesia

sobre la “unión igualitaria” #CEP pic.twitter.com/q25IGhE8RG — Arquidiócesis de Pmá (@ArquiPanama) October 4, 2020