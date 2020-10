Panamá implementa normas contra la pesca ilegal

El Gobierno de Panamá y el sector pesquero definieron una hoja de ruta para levantar la tarjeta amarilla impuesta por la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare), por no hacer suficientes esfuerzos para erradicar la pesca ilegal, no declarada ni reglamentada (Indnr).

Flor Torrijos, Administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), dijo que la comisión de gobierno desarrolla un plan de acción de ocho puntos para recuperar la tarjeta verde y evitar mayores afectaciones a la flota marítima más grande del mundo.

Publicidad

El país cuenta con más de 7 mil barcos y 243 embarcaciones con bandera panameña en aguas internacionales con licencia de pesca.

Una de las acciones tomadas ha sido la inclusión de la Arap en la Ventanilla Única Marítima de Panamá (VUMPA), y en el Comité de Recepción, herramientas que permiten una coordinación más dinámica

Además de las mejoras en los controles de las flotas con bandera panameña a través de las plataformas PKI y SIEPA y la modernización de la ley de pesca, acuicultura y actividades conexas.

#NacionalCri La nota positiva del día la enmarcan los 93,610 de pacientes que han logrado recuperarse de la enfermedad hasta la fecha. https://t.co/3BvgCvjA8p — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 7, 2020

Torrijos manifestó que la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea es una advertencia que representa una oportunidad para mejorar de forma integral la gestión del país en temas pesqueros.

Tomás Villa, representante de la Asociación Nacional de la Industria Pesquera Panameña (Andelaip), indicó que “Los mercados internacionales cada vez son más exigentes y es tiempo de que el sector pesquero industrial avance y apueste a las certificaciones para ingresar a nuevos mercados”.

Por su parte, Noriel Araúz, Ministro de Asuntos Marítimos y Administrador de la AMP, manifestó que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, constituye una amenaza no solo para Panamá, sino para la región latinoamericana en general.

Destacó que la AMP ha trabajado arduamente en armonizar sus procedimientos internos y redoblar esfuerzos interinstitucionales con el propósito de cumplir normativas nacionales e internacionales del sector marítimo y portuario.

El operar sin la debida autorización, capturar especies protegidas o con alguna restricción, utilizar artes de pesca ilegales y no respetar las cuotas de captura, son algunas de las actividades más habituales de la pesca ilegal.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada suma capturas hasta por 23 mil millones de dólares.

El atún, el bacalao y el tiburón son las especies más vulnerables con este tipo de prácticas de pesca ilegal, por su alto valor comercial en los mercados internacionales.