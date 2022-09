Panamá impulsa un "hub" de hidrógeno verde en América Latina

América Latina "es la región del mundo con la mayor penetración de energías renovables en su generación eléctrica", y entre sus países, Panamá busca convertirse en un nodo de almacenamiento y comercialización de hidrógeno verde, dijo a Efe en una entrevista el secretario panameño de Energía, Jorge Rivera.

En ese escenario, Panamá trabaja en una transición energética "alineada" con los objetivos de descarbonización y de un balance entre seguridad energética, accesibilidad y costos para los ciudadanos, afirmó el funcionario.

Rivera citó datos de 2021 de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), según los cuales "de los 10 países del mundo con matrices eléctricas más limpias, ocho son de América Latina".

Y Panamá "es el número ocho del mundo en esa matriz eléctrica renovable. Estuvimos por encima del 80 % de nuestra matriz eléctrica renovable, pero tenemos países latinoamericanos con casi un 100 %. Así que tenemos una gran ventaja a la hora de hablar de matriz energética", aseveró.

El Gobierno de Panamá aprobó en el 2020 la Agenda de Transición Energética, la "hoja de ruta al 2030 en estos temas" y que está "alineada completamente con los objetivos de descarbonización", afirmó Rivera, al resaltar que "Panamá es uno de los únicos tres países carbono negativo" del mundo.

Ello, sin dejar de lado otros objetivos capitales para Panamá y la región como son "la seguridad energética, el acceso universal y la asequibilidad en términos económicos" para la población.

América Latina tiene aún pendiente la tarea de "cerrar la brecha de energía, con algunos ciudadanos que todavía no cuentan con acceso a formas modernas de energía, lo que además está alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de la ONU", señaló el funcionario panameño.

"Seguir manteniendo y reforzando los objetivos de descarbonización, tener energía limpias en una mayor proporción sin dejar de lado todos los elementos de la ecuación, es parte de la discusión que estamos llevando adelante y uno de los ejes temáticos que vamos a tener en la reunión del Consejo de Ministros de Energía en diciembre aquí en Panamá", resaltó Rivera.

Panamá acogerá la VII Semana de la Energía, entre el 12 y 16 de diciembre próximo, organizada por la Olade, la Secretaría de Energía de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la colaboración de EnergyNet.

EL HIDRÓGENO VERDE

Panamá trabaja en una estrategia específica para convertirse en un nodo o "hub de almacenamiento, comercialización, transformación" de hidrógeno verde que sea producido en la región latinoamericana, dijo Rivera.

El hidrógeno verde se ha convertido en los últimos años "en un vector importantísimo de impulso de la descarbonización". Se genera dividiendo la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno aplicando una corriente eléctrica, un proceso llamado electrólisis, explicó.

"En este proceso tiene todo el sentido que esa corriente eléctrica provenga de fuentes de energías renovables, y ahí es dónde América Latina está apostando muy fuerte en convertirse en un proveedor de este energético a nivel global".

Panamá, dijo Rivera, no está dirigiendo sus esfuerzos en el corto plazo a producir hidrógeno verde, como sí lo están haciendo otros países de la región, entre ellos Chile, Colombia y México, que tienen "otras condiciones".

"Nuestra competitividad está en función de nuestra posición geográfica (...) Panamá está apostando en el muy corto plazo a almacenamiento, transformación, la comercialización de hidrógeno verde, que además estaríamos produciendo en la región, a redistribuirlo en la región", explicó Rivera.

América Latina está "creando casi desde cero un mercado internacional y regional" de hidrógeno verde, en un proceso en el que puede aprovechar las lecciones aprendidas con el gas natural, "y en eso estamos trabajando de forma conjunta".

"Y parte de esas iniciativas es lo que queremos desarrollar, aterrizar y consolidar en la reunión que vamos tener en diciembre de este año en Panamá, una reunión regional muy importante para ir afinando estas iniciativas", agregó.

LAS LECCIONES APRENDIDAS DE AMÉRICA LATINA

El actual entorno mundial, signado por el conflicto bélico impulsado por la invasión de Rusia a Ucrania, ha puesto la lupa en asuntos como la seguridad energética y la necesidad de seguir innovando en la materia.

"Hay lecciones aprendidas que América Latina puede compartir con estos países" desarrollados que están ahora afectados en materia energética por la crisis derivada de la invasión rusa a Ucrania, a juicio del secretario panameño.

Eso es parte, añadió, "de un reconocimiento propio de América Latina de que podemos no solamente ser receptores de iniciativas, de información, de tecnología, de conocimiento, sino que también podemos compartir parte del desarrollo que hemos llevado adelante".

