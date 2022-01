Panamá, mejor país de mundo para jubilarte

International Living incluyó a Panamá como el mejor lugar del mundo para jubilarse en el año 2022. Panamá figura como No. 1 en el Índice anual de jubilación global de 2022. Han pasado más de tres décadas, durante las cuales nuestros exploradores han recorrido cada rincón del mundo muchas veces. El resultado es una selección mucho más grande y en constante crecimiento de destinos destacados donde puede vivir una vida más saludable y feliz, gastar mucho menos dinero y obtener mucho más.

¿Qué es el Índice de Retiro Global Anual?

Publicidad

El Retirement Index es la encuesta más completa y profunda de su tipo. Es la mejor manera que conocemos de analizar la gran cantidad de oportunidades que ofrece el mundo, poner orden y ayudar a identificar el mejor destino para usted.

Nuestro índice se basa en cientos de opiniones y experiencias de la vida real (información) recopiladas por nuestras fuentes confiables en los mejores destinos para jubilados de todo el mundo. Lo consideramos una herramienta para usted, nuestro lector. Una forma de comparar y contrastar rápidamente sus mejores opciones y comenzar a reducir sus opciones.

Tenemos a nuestra gente ahí afuera golpeando el pavimento en atractivas comunidades en el extranjero que sabemos que debería considerar. Nos informan con percepciones e información sobre lo que realmente está sucediendo. No están en deuda con proveedores de servicios de reubicación, agentes inmobiliarios, juntas de turismo u organizaciones de desarrollo económico. Ellos trabajan para ti.

De ninguna manera nuestro Global Retirement Index pretende ser un resultado científico. Está diseñado para ser una herramienta útil para las personas, construido a partir de información del mundo real sobre el terreno interpretado a través de una lente de experiencia y opinión bien informada.

Nuestras fuentes viven en los lugares donde recopilan su inteligencia. Y confiamos en su juicio. Si dicen que la atención médica es buena, o que una comida para dos en un buen restaurante cuesta $20, entonces les creemos.

Nuestra intención con este índice es que sea realmente útil. No estamos buscando aportes aleatorios de personas aleatorias de todo el mundo; puede obtenerlos con una simple búsqueda en Internet. En cambio, estamos en el negocio de proporcionar recomendaciones sólidas sobre un número de opciones refrescantemente limitadas.

Sobre el No.1: Panamá, la publicación señala que algunos dicen que la única constante en la vida es el cambio. Pero después de más de 15 años en Panamá , descubrí que algunas de las mejores cosas de la vida siguen siendo las mismas. No me sorprende que esta pequeña potencia haya ocupado, una vez más, el puesto número uno en el Índice anual de jubilación global de International Living .

Hemos estado aquí antes... y por una buena razón. Eso es porque, cuando se trata de beneficios y valor general, Panamá es muy difícil de superar. Es lo que obtienes cuando miles de profesionales se unen para crear la tormenta tropical perfecta. Todo lo que tiene que hacer cualquier escéptico es hacer una lista.

Comience con la posición geográfica y el clima de Panamá . A solo tres horas de vuelo desde Miami, está perfectamente ubicado entre América del Norte y América del Sur, en un estrecho istmo entre el Pacífico y el Caribe.

Es cálido y tropical, pero completamente fuera del traicionero cinturón de huracanes. Aunque es un destino de mucha humedad y mucha lluvia... especialmente en las montañas y en la costa caribeña... también es uno de los destinos de expatriados más soleados de la región. Mis días aquí son templados y placenteros, caracterizados por la brisa del mar y mañanas luminosas y luminosas.

Los cielos azul y el follaje verde oscuro de la jungla son el material de las publicaciones #sinfiltro. En esta latitud, tanto el Pacífico como el Caribe desafían toda descripción, con innumerables tonos que van desde el turquesa y el jade pálido hasta el zafiro brillante y centelleante. (Y como uno de los tres únicos países con emisiones de carbono negativas en el mundo, Panamá se toma en serio la protección de este medio ambiente).

El clima templado y la increíble biodiversidad son solo la punta del iceberg. La forma y la posición estratégica de Panamá también lo eliminaron en la elección obvia para su Canal, que ahora es mundialmente famoso. Eso, a su vez, condujo a importantes obras de infraestructura y al desarrollo del centro de vuelos más concurrido de la región.

Las personas que nunca han estado aquí tienden a asumir que es muy tercermundista, pero tengo electricidad confiable, agua que puedo beber directamente del grifo, Internet de alta velocidad y un excelente servicio de telefonía celular. Por 35 centavos puedo subirme a la única línea de metro de Centroamérica y recorrer el centro de la ciudad en 10 minutos.

El centro de la ciudad está enmarcado por un horizonte resplandeciente y la resplandeciente Bahía de Panamá. Los residentes y los turistas vienen aquí para hacer ejercicio, patinar, andar en bicicleta, hacer picnics y mucho más. Un vasto y verde parque y área recreativa se extiende desde aquí hasta el romántico barrio histórico conocido como Casco Viejo.

En el otro extremo de la ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional de Tocumen, conocido como el “Hub de las Américas”. Hoy, Panamá es uno de los destinos de jubilación más fáciles a los que puede viajar desde los EE. UU. o Canadá. Hay vuelos directos a Panamá desde todo Estados Unidos, así como varias ciudades de Canadá y Europa.

Viajar dentro del país también es fácil. Me encanta explorar, y desde mi casa en la ciudad de Panamá tengo tantas opciones que es difícil hacer un seguimiento de todas. En solo 20 minutos puede conducir a Veracruz para un almuerzo de mariscos en la playa. O puedo tomar un ferry de 30 minutos a la Isla Taboga, también conocida como la "Isla de las Flores".

Los frescos de los pueblos de montaña de Cerro Azul, Sorá y El Valle se encuentran a una o dos horas en automóvil desde la ciudad. Las playas vírgenes del Caribe de Portobelo están a unas dos horas en coche. O puedo volar a mi archipiélago caribeño favorito en una hora.

El destino más popular para los jubilados expatriados es el exuberante paraíso montañoso de Boquete. Es casi lo más lejos que se puede llegar de la ciudad, unas seis horas en coche. Normalmente vuelo, ya que es solo una hora hasta el aeropuerto doméstico en la ciudad de David. Desde allí, puedo alquilar un auto y estar en Boquete... tomando un café galardonado... solo 40 minutos después.

Mi lugar favorito en este momento es Coronado , un pueblo de playa animado a solo una hora en automóvil de la capital. De hecho, me gusta tanto que compré un apartamento allí y estoy empacando para mudarme mientras hablamos. Coronado es el hogar de una de las comunidades de expatriados más activas y acogedoras de Panamá. Ni siquiera llegué allí todavía, y ya estoy recibiendo invitaciones para comidas compartidas y happy hours.

No importa dónde viva en Panamá, es probable que no esté a más de una hora de distancia de excelentes hospitales.

Los médicos panameños me hacen sentir verdaderamente atendida. No se apuran en las citas y, a menudo, le dan su número de teléfono celular para que tenga acceso directo a ellos mientras se encuentra en tratamiento o recuperación. De hecho, diría que los panameños en general son la mejor parte de vivir en Panamá. He hecho tantos amigos maravillosos aquí. Personas que son acogedoras y divertidas y tienen una amplia gama de intereses, por lo que la conversación siempre es brillante.

Puede que Panamá no sea perfecto, ningún país lo es, pero no lo cambiaría por nada. Como mujer soltera, me siento segura y libre de vivir mi vida aquí, ya sea que salga a cenar y viaje en Uber a casa a altas horas de la noche o conduzca a campo traviesa para visitar amigos. Tal vez sea porque esta es realmente una tierra de oportunidades, hogar de miles de inmigrantes y lugareños que trabajan arduamente y aumentan.

Ha habido muchos altibajos en los últimos dos años, en Panamá y en todo el mundo. Pero este país tiene una reputación bien merecida como el centro neurálgico de América Central. Y esta es la cuestión de vivir en una nación poderosa: Panamá estaba perfectamente preparada para capear la tormenta financiera y relacionada con la salud, con una excelente atención médica y una economía fuerte que seguramente se recuperará.

Por lo tanto, en estos días es "volver a los negocios" aquí. El país está ocupado recibiendo turistas, nuevos residentes y nuevas inversiones también. Y si estás en camino hacia abajo, ten por seguro que Panamá también está listo para recibirte.