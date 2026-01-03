Panamá no reconocerá a Delcy Rodríguez en una transición en Venezuela

El presidente José Raúl Mulino informó este sábado que Panamá no reconocerá a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en una transición en Venezuela tras bombardeo de Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro.

El mandatario afirmó que Panamá será siempre solidaria con la paz y que respalda un proceso ordenado y legítimo en Venezuela.

"Que la transición sea una transición democrática hacia la plena libertad en Venezuela, siento que esa es la línea", expresó el presidente en una entrevista al Actualidad. Radio.

Destacó que la transición que se tiene que dar tiene que ser precedida por Edmundo González y el grupo de María Corina Machado.

"Que se han fajado duro por la democracia y la libertad en Venezuela; Panamá respalda esa dupleta", dijo.

Sobre la información que se maneja de que posiblemente Delcy Rodríguez se mantenga en el poder por 30 días para que se convoquen elecciones nuevamente como lo establece la Constitución.

"Yo no reconozco a ninguna Delcy Rodríguez como presidente interina y no interina de Venezuela; tiene que hacerse una transición con Edmundo al frente y María Corina; los demás es de conocer... No hay dictadura que se va negociando transiciones; eso son eufemismos para ganar tiempo y para mantenerse en el poder", expresó Mulino.

Mencionó que el simple hecho de que Rodríguez llame al pueblo a la resistencia política en las calles, "eso no es muestra de buena fe y de que sus actuales líderes, casi de puestos, están pensando en una transición ordenada, sino mantenerse en el poder".

"Panamá no respalda a Delcy Rodríguez como una sucesora legítima del otro dictador que se acabe de apresar por parte de los Estados Unidos; mi Gobierno es claro en esto, nosotros sufrimos una invasión norteamericana y sabemos de lo que se trata", sentenció.