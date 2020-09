Panamá no tiene contrainteligencia

El departamento o sistema. La Contra Inteligencia (la disolvió el Gobierno de Endara y su ministro de Gobierno y Justicia en diciembre de 1989 con la “excusa” de ser un resabio del militarismo. Esa es por doctrina en materia de seguridad, el instrumento y herramienta operativa para neutralizar, evitar las penetraciones a gobiernos o instituciones.

La clase política post invasión la eliminó. Una de las funciones principales de la Contrainteligencia es investigar lo bueno y lo feo de los futuros designados a puestos de elección popular o cargos de seguridad nacional llámese diputados, ministros, directores de la FFPP o jefes de los órganos de inteligencia de un país. Es una Doctrina que se aplica en las grandes naciones con gobiernos democráticos. En los EEUU es el FBI el responsable de investigar a los aspirantes a cargos sensitivos del gobierno. Así se evitan las penetraciones al gobierno, como es el caso reciente del Exgobernador de Guna Yala.

Publicidad

La C.I funciona de forma separada, es decir aparte de la Inteligencia: que es la que se encarga de colectar informaciones de valor de inteligencia y luego de cumplido el “ciclo de inteligencia” la procesa para luego de verificada, comparada, analizada, el próximo paso es la diseminación como Inteligencia procesada para uso del escalón superior para las tomas de decisiones y evitar caer en el bochinche.

Revisemos los 3 grandes casos judicializados recientemente de los últimos 7 meses del 2020, donde se ha demostrado el trabajo profesional de las fuerzas inteligencia de la FFPP/DNIP. Logrando colectar evidencias (elementos de convicción) conforme a lo que mandata el nuevo Sistema Penal Acusatorio (SPA) para poder hacer casos sólidos, para evitar que por errores procesales los casos se caigan. Llevándolos ante la justicia y que hagan su parte.

1.- 11 de feb-2020. El caso del arresto en Costa del Este, del empresario Tony NG, el “empresario del Lamborghini “quien fuera proveedor de la Policía Nacional del Gobierno del Ex Presidente Juan Carlos Varela. Capturado con cerca de medio millón de dólares en efectivo. El 11 de Agosto. del 2020 El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó la medida cautelar de detención preventiva a Tony NG, imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

2.- 9 de julio - 2020. “Operación Furia” Las autoridades de Panamá desarticularon una organización dedicada al tráfico de “armas de guerra”, detuvieron a 19 personas, entre funcionarios y ex altos mandos de seguridad, Inteligencia y recuperaron 34 armas fusiles, pistolas, de un lote de 86 en investigación. En el caso hay ex jefes de la FFPP en la época del Ex Presidente J.C. Varela que mantenían de su propiedad privada armas de guerra. El 24 de Jul- 2020 El Tribunal Superior de Apelaciones, conformado por los magistrados Giovannina Antinori, Carlos Rivas y Yiles Pittí, confirmó las medidas cautelares personales dictadas por un juez de garantías a ocho ciudadanos imputados en la “Operación Furia”.

¿Qué son armas de guerra?: Discrepo con las opiniones. La doctrina indica: son armas de guerra por el calibre lo que las hace de uso restrictivo de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Policía del mundo : Ejemplos: cal 9 mm "Parabellum" (Para la Guerra) son municiones de guerra para fusiles de guerra calibre militar estándar: cal 7.62 mm NATO, cal 5.56 mm, cal 30/06, cal .45, cal .50 de los fusiles de francotirador (un solo disparo) a larga distancia. El M82 es un fusil de francotirador semiautomático. (Un solo disparo a la vez). anti-material SARTS (fusil de aplicaciones especiales con mira telescópica, por sus siglas en inglés).

Otros ejemplos de la doctrina de “armas de guerra”. Un misil tierra aire o un cohete antitanque es de un solo tiro o disparo, no es un arma automática, pero es un “arma de guerra”.

3.- 14 de Sept. - 2020. El más reciente caso del exgobernador de Guna Yala capturado in fraganti transportando kilos de droga duras ocultas en un doble fondo. El 16 de Septiembre 2020. La audiencia de control de garantías contra el exgobernador de Guna Yala, Erick Iván Martelo Robinson y Rogelio Alba Peña, alias 'Pingüino', quienes fueron aprehendidos, en Las Garzas, con 79 paquetes de cocaína dentro del auto en el que se transportaban desde el área esté al centro de la ciudad.

¿Cuál es el primer paso de la Contrainteligencia?. Elevar el profesionalismo para evitar las penetraciones de las organizaciones criminales. La Dirección Nacional de Inteligencia Policial aplica los altos cánones de eficiencia y ética profesional al poner como condición obligatorio para su ingreso la prueba del polígrafo (el detector de mentiras) a todos los oficiales desde: Sub-Comisionados, mayores y capitanes para poder ingresar a la DNIP o a alguna unidad sensitiva. Sin la prueba del polígrafo no ingresa. La aplicación de este método se ha incrementado en un 300% en esta administración actual de la Policía Nacional.

El efecto perjudicial de hoy que está viviendo la nación panameña es producto de más de 30 años, cuando los políticos civiles post invasión por su conveniencia particular, eliminaron la CONTRAINTELIGENCIA como sistema para evitar las penetraciones o infiltraciones al gobierno y sus instituciones.

Hay que reconocer la gravedad de la actual situación y considero que mi patria está en la fase de la amenaza real. Lo que los teóricos denominan: “captura y penetración del crimen organizado internacional y la reconfiguración cooptada del Estado panameño”.

Hoy el país está pagando las consecuencias de los errores de los políticos civiles a lo largo de todos los gobiernos.