Panamá pide ayuda a EEUU para identificar a migrantes

Panamá no logra identificar a los 39 ó 41 migrantes fallecidos al accidentarse el autobús que transportaba 66 extranjeros hacia el albergue de Gualaca, por lo que está recibiendo apoyo de EEUU para realizar pruebas de ADN que permita reconocer los cuerpos destrozados.

Las pruebas de ADN que se requieran, en caso de que no se logre establecer la identidad de los restos recuperados mediante otras pruebas científicas, serán practicadas en los laboratorios de Global Forensic Solutions y la Universidad Internacional de Florida.

En el bus viajaban 22 migrantes de Ecuador, 16 de Haití, 11 de Venezuela, 6 de Brasil, 5 de Colombia, 2 de Camerún, 2 de Cuba, 1 de Nigeria y 1 de Eritrea.

En Colombia se reportó como sobreviviente a un menor de edad de 4 años, que inicialmente las autoridades panameñas lo identificaron ecuatoriano. El niño viajaba con su hermano mayor, de nacionalidad venezolana, quien falleció en el fatal accidente.

Según las indagaciones que han hecho las autoridades colombianas, son 6 posibles los colombianos identificados: dos sobrevivientes, uno fallecido, uno con nacionalidad confirmada y por determinar su paradero y dos sin nacionalidad confirmada y sin determinar estado.

El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, reconoció que las labores de reconocimiento de las víctimas avanzan de forma lenta, ya que es una tarea complicada por las condiciones de los cadáveres. Precisó que tenía datos de 9 de los 22 ciudadanos ecuatorianos: 7 están estables y 2 en estado crítico. "No podemos confirmar el fallecimiento de los otros 13 ecuatorianos".

Un ecuatoriano reveló a los medios que sus parientes: una pareja con dos niños fallecieron en el accidente del pasado 15 de febrero.

En tanto, la Fiscalía Regional de Chiriquí realiza diligencias en el hospital regional Rafael Hernández y el hospital materno infantil José Domingo De Obaldía, receptando entrevistas a las víctimas sobrevivientes con la intervención de un equipo de psicólogos y trabajadores sociales.

Además, con la colaboración de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se ha iniciado la toma de muestras dactilares para lograr realizar el cotejo con la información que se obtenga de sus países de origen de las víctimas.

Asimismo, se inspeccionaron las partes del autobús 5B-54 involucrado en el accidente, con peritos de accidentología y mecánica forense del IMELCF, para evaluar las posibles causas que provocaron el lamentable suceso.

La Fiscalía recibió personal de la Embajada de Ecuador, para las coordinaciones correspondientes al trámite de reconocimiento y posible entrega de los cuerpos recuperados de nacionales de ese país.

Igualmente, evacuó diligencia de reconocimiento del cadáver del panameño Orlando Vigil, conductor del autobús que transportaba a los migrantes, procediendo a la entrega de sus restos a sus familiares.

Adicional a las 37 diligencias de levantamiento de cadáveres, efectuadas en el lugar de la tragedia, la Fiscalía ha realizado otras dos diligencias de levantamiento de una mujer adulta en el hospital Rafael Hernández y de un menor de edad, en el materno infantil José Domingo de Obaldía.

La tarde de ayer, dos pacientes que se mantenían recluidos en el hospital Rafael Hernández, fueron dados de alta.

José Daniel Saldaña, director médico de la Caja de Seguro Social en Chiriquí, dijo que de las pacientes que se mantienen en el hospital Rafael Hernández, dos de ellos, su evolución fue satisfactoria.

"Se han hecho procedimientos quirúrgicos tanto de Ortopedia y Cirugía, todos estos pacientes a pesar que tenemos cuatro en cuidados intensivos, están estable, es más hoy dos de ellos tenían salida, pero decidimos quedarnos con ellos para vigilarlos un poco más, además que deberían someterse a fisioterapia y para que estén viajando, mejor que se quedarán y después de jueves carnaval coordinamos la salida " expresó Saldaña.

La directora regional de Salud, Gladys Novoa, confirmó que en el hospital materno Infantil se mantienen 9 menores, dos con condición crítica.

Por su parte, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) aclaró que el autobús accidentado tenía su certificado de operación (cupo) vigente y contaba con una póliza de seguro. Además, el conductor contaba con licencia de conducir adecuada y vigente hasta el año 2026.

La ATTT cuestionó los comentarios malintencionados surgidos en redes sociales.

El exembajador en la OEA y exlegislador democristiano, Guillermo Cochez Farrugia afirmó que el autobús era particular y no comercial, pero que además portaba placa falsa y no tenía seguro y que había dos funcionarios detenidos, por lo que Panamá tendrá que indemnizar.

Trascendió que el transporte de los albergues de Darién al de Gualaca cuesta $40 por persona y por ende en un viaje de 66 pasajeros el ingreso sería de $2,640.

