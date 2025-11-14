Panamá registra una inflación del -0,02 % en octubre

La inflación en Panamá registró una variación mensual del -0,02 % en octubre, arrastrada por la caída de los precios en sectores como los servicios de restaurantes y hoteles o el mantenimiento del hogar, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec).



En su comentario sobre el índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a octubre, el Inec no precisa la tasa inflacionaria interanual ni tampoco la acumulada en lo que va de año.



Respecto a la variación de -0,02 % en octubre, con relación al mes anterior, el ente estadístico señala que es resultado de la caída de los precios en los grupos de servicios de restaurantes y alojamientos (-0,7 %); muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar (-0,4 %); prendas de vestir y calzado; e información y comunicación, ambos en -0,3 %; salud; y transporte, ambos (-0,1 %).

LEE TAMBIÉN: El 14% de las personas mayores de 15 años en Panamá padecen diabetes

Los grupos que presentaron, por otro lado, crecimiento en los precios fueron cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos en 0,6 %; alimentos y bebidas no alcohólicas ( 0,3 %); y bebidas alcohólicas y tabaco (0,1 %).



Las divisiones de servicios educativos; y seguros y servicios financieros, no presentaron variación en sus precios, dijo el Inec.



De acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá cerrará este año con una inflación del -0,1 %.



La tasa de inflación en Panamá cerró 2024 con un acumulado anual del 0,7 % y una interanual del -0,2 %, debido a la baja en los precios de las comunicaciones, prendas de vestir y calzado, y salud, según el ente estadístico estatal.



En 2023, la tasa inflacionaria cerró con un acumulado del 1,5 % y una interanual al 1,9 %, mientras que en 2022 fueron del 2,1 % y 2,9 %, respectivamente.