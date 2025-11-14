Nacional - 14/11/25 - 04:52 PM

Panamá registra una inflación del -0,02 % en octubre

En su comentario sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre.

 

Ciudad de Panamá, 14 nov (EFE).- La inflación en Panamá registró una variación mensual del -0,02 % en octubre, arrastrada por la caída de los precios en sectores como los servicios de restaurantes y hoteles o el mantenimiento del hogar, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec).

En su comentario sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, el Inec no precisa la tasa inflacionaria interanual ni tampoco la acumulada en lo que va de año.

Respecto a la variación de -0,02 % en octubre, con relación al mes anterior, el ente estadístico señala que es resultado de la caída de los precios en los grupos de servicios de restaurantes y alojamientos (-0,7 %); muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar (-0,4 %); prendas de vestir y calzado; e información y comunicación, ambos en -0,3 %; salud; y transporte, ambos (-0,1 %).

Los grupos que presentaron crecimiento en los precios fueron cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos (0,6 %); alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3 %); y bebidas alcohólicas y tabaco (0,1 %).

Las divisiones de servicios educativos, y seguros y servicios financieros, no presentaron variación en sus precios, dijo el Inec.

De acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá cerrará este año con una inflación del -0,1 %.

La tasa de inflación en Panamá cerró 2024 con un acumulado anual del 0,7 % y una interanual del -0,2 %, debido a la baja en los precios de las comunicaciones, prendas de vestir y calzado, y salud, según el ente estadístico estatal.

En 2023, la tasa inflacionaria cerró con un acumulado del 1,5 % y una interanual al 1,9 %, mientras que en 2022 fueron del 2,1 % y 2,9 %, respectivamente. 

 

