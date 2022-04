Tras dos años sin manifestaciones religiosas durante la Semana Santa, Panamá renovó su fe con una serie de actividades que se dieron sobre todo en el área del Casco Antiguo de la ciudad, que desde la noche del Jueves Santo estuvo repleto de creyentes.

Familias enteras realizaron el tradicional recorrido de las siete iglesias e incluso incluyeron una pequeña capilla en el área del perímetro de la Presidencia de la República.

En la noche hubo una hermosa expresión de fe y cultura en el Casco Antiguo con la procesión del "Prendimiento", que organizó la Hermandad de Jesús Nazareno, evento que el propio "Panorama Católico" calificó con una palabra: ¡Alucinante!

El Viernes Santo, el arzobispo José Domingo Ulloa encabezó el viacrucis con los habitantes de las calles en los alrededores del Centro de Atención Integral San Juan Pablo II, en Calidonia.

Luego en la tarde, monseñor ofició la celebración de la Pasión del Señor en la Catedral Basílica Santa María Santa la Antigua.

"Las tres horas más fecundas de Jesús, se dieron cuando estaba clavado en la Cruz...cuando Jesús no podía mover sus manos, cuando no pudo caminar porque le clavaron los pies; cuando tenía la boca seca y no pudo hablar, es cuando más fecunda fue su vida".

