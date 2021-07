Panamá reporta 8 defunciones y 12,998 casos activos de Covid-19

Panamá- Un total de 12,998 casos activos de Covid-19 se reportan en Panamá este lunes, 26 de julio, luego de que en la última jornada se aplicaron 5,939 pruebas, de las cuales 495 dieron positivo.

Según el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), en las últimas 24 horas ocho personas murieron a causa del SARS-CoV-2, y actualizan 1 de fechas anteriores, con las cuales las defunciones por la enfermedad totalizan 6,768.

Con estas cifras estadísticas la positividad se ubicó en esta última jornada en el 8.3%, mientras que la letalidad se sigue manteniendo en el 1.6 %.

Este lunes del total de casos activos, 12,225 se mantienen cumpliendo su cuarentena obligatoria y de esos 11,845 se encuentran en sus casas y 380 en hoteles hospitales.

En cuanto a la cantidad de pacientes que han requerido hospitalización, debido a lo complicado de su estado de salud, el Minsa confirmó que estos suman 773 casos y de esos 649 se mantienen recluidos en salas regulares y los 124 restantes se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de diferentes hospitales a nivel nacional.

A la fecha en Panamá, desde que fue declarada la pandemia en marzo de 2020, de los 430,444 casos acumulados que se han registrado, 410,678 pacientes han logrado recuperarse tras padecer la enfermedad

El Minsa también dio a conocer que a la fecha, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en el país se han aplicado 2,292,535 dosis de las vacunas contra la Covid-19 de las casas farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer.

Por otro lado, a partir de hoy el de toque de queda en el distrito de Panamá será desde las 12:00 m.n. hasta 4:00 a.m. de lunes a domingo.



Esta medida de flexibilización anunciada la semana pasada por el Minsa, fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo N° 805 del 23 de julio del 2021, el cual destaca que quedan exceptuados de esta disposición los corregimientos de Pacora, Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto Córdoba Campos, y Las Cumbres, al igual que el distrito de San Miguelito, donde el toque de queda será de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.



Según este decreto, en Chiriquí los distritos de Alanje, Remedios, Renacimiento, San Félix, Tolé y San Lorenzo, el toque de queda será de 12:00 m.n. a 4:00 a.m., desde hoy, mientras que en el resto de la provincia continua la medida de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Por su parte en la provincia de Veraguas, se levantó la media de cuarentena total los domingos a partir del este fin de semana, pero el toque de queda será de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.; mientras que esta última reglamentación regirá en igual horario para el distrito de Donoso, en la provincia de Colón.