Panamá reporta dos nuevas muertes y 268 adicionales del Covid-19

Panamá- Dos nuevas defunciones a causa del Covid-19 se reportan este miércoles en Panamá, con las cuales la cifra de muertes por la enfermedad se elevaron a 7,358, manteniéndose la letalidad en el 1.5%.

Hoy, según el infome del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud (Minsa), 268, de las 7,700 nuevas pruebas que se aplicaron en la última jornada, dieron positivo, por lo cual la tasa de positividad se ubicó en el 3.4%.

A la fecha se contabilizan 2,541 casos activos, de los cuales 2,424 deben estar cumpliendo su aislamiento obligatorio (2,347 en sus casas y 77 en hoteles hospitales).

Detalla el informe que de los casos activos un total de 117 han requerido hospitalización y de esos 96 se encuentran recluidos en salas regulares y los 21 restantes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de diferentes hospitales a nivel nacional.

En tanto que hasta el cierre de esta tarde, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), ha aplicado 5,993,771 dosis de vacunas contra la Covid-19, con las cuales la cobertura de la población desde los 12 años, se ubicó en el 89.4% con primera dosis y 79.3% con segunda dosis.

El Minsa le recuerda a la población que este miércoles la Operación PanavaC-19 empezó la aplicación de dosis de refuerzo contra la Covid-19 a mayores de 18 años que ya hayan sido inoculados con las dos primeras dosis de Pfizer o AstraZeneca hace seis meses.

Señalan que también se están aplicando las vacunas a las personas que aún no cuentan su con esquema completo, en el Centro de Salud de El Chorrillo, la Escuela Bilingüe República de Chile en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.; además en Alta Plaza y centro comercial El Dorado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En San Miguelito hay puestos de vacunación en Los Andes Mall y en la Plaza Súper 99, donde se atiende a la población de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.



En el circuito 8-2 en Capira, hay 21 puestos de vacunación, otros 30 en el circuito 8-3 en Chame y San Carlos para que la población acuda a vacunarse.



También se mantienen los puestos fijos de vacunación en las policlínicas de la Caja de Seguro Social, centros de salud del Minsa así como en centros comerciales en cada cabecera de las provincias y en los hospitales privados que tienen puesto de vacunación contra la Covid-19.