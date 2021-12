Panamá reporta más casos de ómicron y positividad se dispara a 6.2%

El Ministerio de Salud de Panamá informa que se han confirmado dos nuevos casos de la variante ómicron del Covid-19. La positividad del coronavirus está en ascenso y ayer fue de 6.2%.

Los dos nuevos casos corresponden a los seis sospechosos que se anunciaron el lunes cuyas pruebas estaban siendo analizadas genómicamente por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES). Estos venían en el mismo vuelo del trabajador de Minera Panamá que se contagió en Sudáfrica. El resto de los otros casos siguen bajo vigilancia laboratorial.

Publicidad

Uno de los nuevos casos pertenece a la Región Metropolitana de Salud, y se trata de un hombre de 35 años, quien está vacunado con dos dosis contra la Covid-19 y con antecedentes de viaje reciente a Colombia.

El otro caso corresponde a la Región de Salud de San Miguelito y corresponde a un hombre de 27 años, con dos dosis de vacuna aplicadas. Presentó cuadro de dolor de garganta y tos.

Ante la aparición de nuevos casos de la Ómicron, las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a aplicarse la dosis de refuerzo luego de que se redujo de 6 a 3 meses el tiempo para colocarla a partir de ayer a la población a partir de los 16 años en adelante.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, precisó que se han suministrado suficientes vacunas en todos los Centros de Salud del Minsa, policlínicas de la Caja de Seguro Social y en los puntos fijos de vacunación que operan en los centros comerciales habilitados.

El ministro Sucre agregó que durante la navidad y el año nuevo continuarán realizando diversos operativos en conjunto con la Fuerza de Tarea Conjunta en los establecimientos, con el fin de velar por la salud, seguridad de la población y que se cumpla con todas las reglas establecidas, tales como el aforo y los protocolos de bioseguridad.

Los puestos de hisopados, ubicados en el Estadio Nacional Rod Carew y en el Estadio Emilio Royo, en la ciudad deportiva Irving Saladino funcionarán durante estos días de fin de año en el siguiente horario: 24 y 25 de diciembre de 7:00 a.m. al mediodía.; del 26 al 30 de diciembre de 7:00 a.m. a 2:45 p.m.; el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2022 de 7:00 a.m. al mediodía

En Panamá se reportan hasta ayer 484,793 casos acumulados confirmados de Covid-19, de los cuales 668 son casos nuevos. En las últimas 24 horas no hubo defunciones y se mantiene un acumulado de 7,405 fallecidos

Los casos activos se contabilizan en 4,657, de los cuales 4,359 están en aislamiento domiciliario y 144 hospitalizados.. Los hospitalizados son 136 en salas y 18 en cuidados intensivos.