Panamá reporta tres defunciones por COVID-19 y 260 casos positivos nuevos

Unas 3 nuevas defunciones a causa del Covid-19 y 260 casos nuevos se contabilizan este domingo en Panamá a causa de la enfermedad, con lo cual a cifra de muertes se elevó a 6,238. La letalidad del virus se encuentra en 1.7%.

LEE TAMBIÉN: Más de 60 capturas por droga, pandillerismo y homicidio en Colón

Publicidad

Hasta la fecha se han recuperado unas 365,104 personas de este virus y los casos activos se fijan en 3,892.

3,354 personas se mantiene en sus casas, mientras que otras 178 están hospedadas en hoteles hospitales.

Además, en las salas de hospital hay 292 pacientes recluidos y 68 permanecen en las unidades de cuidados intensivos.

En las últimas horas en el país se ha practicado unas 5,698 nuevas pruebas para detectar el COVID-19, las que han arrojado una positividad del 4.5%.

Hasta el día de hoy en Panamá se han aplicado 687,653 dosis de vacunas contra la COVID-19, según el reporte emitido esta tarde por el Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud (MINSA).

Además, los circuitos 8-1, 8-6 y 8-10, iniciarán este miércoles 5 de mayo la aplicación de sus segundas dosis de la vacuna. En el circuito 8-6 solo los docentes y embarazadas recibirán sus segundas dosis ya que todos los adultos mayores fueron vacunados.

De la misma manera, el Minsa destaca que desde que el Aeropuerto Internacional de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 98,952 pruebas y se han detectado un total de 1,291 viajeros positivos con COVID-19.

En el reporte de las últimas horas, se señala que de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron a Panamá a través de esta terminal, se logró detectar 1 pasajero positivos por COVID-19.

Paralelamente, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260 y 486 que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 68 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total 10,279 que ingresaron desde la aplicacion del decreto.

Doscientos cuarenta y seis viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles NO COVID donde permanecerán tres (días hasta hacerle una tercera prueba.