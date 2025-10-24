Panamá se consolida como hub para servicios legales

Panamá es sede del XXVI Congreso Anual de BGI Global 2025, evento que reúne a delegados de firmas legales y de servicios profesionales de Europa, Latinoamérica, Norteamérica, África y Asia. En el evento, que finalizará el 26 de octubre, el país se destaca como una de las jurisdicciones más importantes para el desarrollo de servicios legales.

“El objetivo de este Congreso es compartir conocimientos entre las Firmas que integran BGI Global, realzando el ecosistema panameño como ejemplo de adaptación regulatoria en prevención, supervisión y cumplimiento; igualmente, se promueve a Panamá como jurisdicción clave para establecer iniciativas de inversiones estratégicas en la región”, señaló Jorge L. Almengor C., de la firma panameña Almengor, Caballero & Asociados, miembro del comité organizador del evento.

Durante el Congreso se han realizado sesiones de trabajo internas entre los miembros de la red, así como presentaciones sobre las reformas estructurales recientes en materia de sociedades anónimas y servicios no financieros en Panamá, un tema de alto interés para las firmas internacionales participantes.