Panamá se une a la alianza internacional en contra de pesca ilegal

Panamá se unió a la alianza de acciones en contra de la Pesca Ilegal No Declarada y no Reglamentada(INDNR), en el marco de la octava conferencia Our Ocean Panama 2023 que concluirá mañana viernes.



En el evento, donde participan los delegados de más de 60 países que debatieron sobre transparencia, tecnología e innovación para la pesca sostenible, estuvo presente la Administradora General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Flor Torrijos y el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama.

El ministro Valderrama señaló que este ha sido un paso muy importante que da Panamá en la adopción de medidas alineadas con los estándares internacionales donde se toman acciones concretas para prevenir y desalentar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada

En esta alianza, Panamá destaca la importancia vital de aumentar el respaldo mundial y la aplicación de los principales acuerdos internacionales que abordan la lucha contra la pesca ilegal y los desafíos marítimos conexos.

Igualmente expresa con preocupación que este flagelo puede estar interconectado con otros problemas preocupantes de seguridad marítima, como el trabajo forzoso, el comercio de mercancías ilícitas, la actividad delictiva y las violaciones de estado de derecho mundial.

Rear Admiral Jo-Ann, Burdian, comandante de la Guarda Costera de los Estados Unidos, felicitó al gobierno panameño por la firme decisión de depurar el registro, eliminando 32 embarcaciones asociadas a la pesca ilegal. "Este es un ejemplo que deben seguir todos los países y Panamá es uno de los cinco países elegidos para el plan quinquenal de los Estados Unidos contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada", aseguro la comandante.

Por su parte, la administradora de la ARAP, Flor Torrijos, dijo que durante el Our Ocean Panama 2023 y de la mano de la ONG Global Fishing Watch, se realizó un taller con altos representantes del sector y ministros de Estado, donde se compartió experiencias sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).



Torrijos dijo que ello incluyó compartir la experiencia panameña contra la pesca ilegal a través del uso de la plataforma Global Fishing Watch, además del taller con todos los actores representando a países de todos los continentes incluyendo África donde han compartido sus preocupaciones y sus experiencias en la lucha contra este flagelo.



Los grupos participantes exploraron el nivel de transparencia que se requieren en la pesca, además de los mecanismos que sirvan para trabajar juntos y de esta forma crear un sistema global de rendición de cuentas en el sector.

