Panamá suma 6,018 muertes y 349,020 contagios desde que inició la pandemia

Panamá reporta este miércoles 17 de marzo ocho nuevos fallecidos a causa del COVID-19 y actualiza un deceso, con lo cual la cifra de muertes, desde que inició la pandemia en el país el año pasado, suman en total 6,018 , para una letalidad del 1.7 %.

Según el reporte epidemiológico dado a conocer por el Ministerio de Salud (Minsa), en las últimas 24 horas se aplicaron 8,707 pruebas nuevas, de las cuales 440 dieron positivo, lo que representa el 5% de positividad.

Desde hace poco más de un año a la fecha se reportan un total de 349,020 contagios, de esos se mantienen activos 5,372 casos.

Actualmente se mantiene un total de 4,635 en aislamiento domiciliario y de esos 4,441 personas están cumpliendo su cuarentena en sus casas y los 194 restantes se mantiene en hoteles.

Para hoy la cifra de pacientes hospitalizados suman 737 (643 en sala y 94 en Unidades de Cuidados Intensivos), a nivel nacional.

En cuanto a la cifra de pacientes recuperados, para hoy se contabilizan 337,630 personas que han superado la enfermedad.

Desde mediados del mes de febrero Panamá ha experimentado una disminución significativa casos positivos de COVID-19, según datos manejados por el Departamento de Epidemiología del Minsa.

Sin embargo, las provincias que presentan aún la mayor incidencia son: Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. A la par se registra una disminución en los fallecimientos, siendo los hombres quienes lideran el mayor número de defunciones.

Panamá espera informe de EMA sobre la vacuna AstraZeneca

Paralelamente el ministro Luis Francisco Sucre, informó que se han sostenido reuniones para readecuar los protocolos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde no se exigirá pruebas de hisopado a los pasajeros que demuestren que se han colocado las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19.

“Las personas que entren a Panamá y que mantengan las dos dosis de la vacuna contra la Covid-19 deben presentar una tarjeta que certifique que fue sometido al proceso de inmunización en su país, al mismo tiempo se le advertirá sobre el uso obligatorio de la mascarilla y las recomendaciones de bioseguridad en suelo panameño”, especificó el ministro Sucre.

También agregó Sucre que Panamá está a la espera de un informe que emitirá este jueves The European Medicines Agency (EMA) sobre las investigaciones hechas a la vacuna AstraZeneca.

“Panamá colocará esta vacuna solo si los elementos científicos certifican que la vacuna es segura para la población”, añadió.

Panamá negoció con AstraZeneca de manera bilateral directa y a través del mecanismo Covax, por lo que se espera que el primer embarque de esta vacuna llegue al país en aproximadamente 2 a 3 semanas.

