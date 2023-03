Panamá ultima detalles para auditoría de la UE sobre pesca ilegal

La Comisión de Alto Nivel Interinstitucional del Gobierno Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR), llevó a cabo una reunión preparatoria para ultimar detalles frente a lo que será la visita del 13 al 17 de marzo próximos de los representantes de la Unión Europea (UE) que realizarán una auditoría a Panamá tras sus recomendaciones hechas en diciembre del año pasado para combatir este flagelo en el país.

La Administradora General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Flor Torrijos dijo que los avances logrados son evidentes y muestra de ello es la cancelación de más de 32 naves del registro de pesca, se ha trabajado de la mano de INTERPOL en el nuevo proceso de debida diligencia.

Publicidad



Torrijos aseguró que han sido sumados los organismos internacionales de mayor prestigio para garantizar transparencia en el control y monitoreo de la flota, llevándose a cabo además capacitaciones técnicas a todo el equipo dedicado a combatir la pesca ilegal y de igual manera se logró integrar para estos fines al sector industrial nacional e internacional y el contrato de 50 funcionarios para reforzar esta misión, que se convierte en una lucha frontal y determinante contra los transgresores de la ley.



Otros de los resultados indicó la Administradora General de la ARAP fue que se duplicaron las sanciones de $1.3 millones a $3.3 millones. Ahora se cuenta con nuevas plataformas que permiten visualizar los procesos y las licencias de pesca, ahora cuentan con código QR.



El Director de Marina Mercante de la AMP, Rafael Cigarruista sostuvo que este es un compromiso de Estado, se siente optimista, se han hecho los esfuerzos y las inversiones, contratado personal invertido en tecnología, capacitado al recurso humano, tratando de implementar las normas y compromisos que al final del día hablan al final del cumplimiento de país.



Aseguró Cigarruista que al final se espera pasar la auditoría que hará UE a Panamá, pues se espera demostrar que ha habido cumplimiento, y dejo estar confiado que se hace lo correcto y que se va por buen camino, y está seguro que se le dará una buena noticia al país.



El Subdirector de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Gerardo Irimia consideró que después del trabajo realizado por la Comisión Interinstitucional contra la Pesca Ilegal no Declarada y no Reglamentada no queda más que ser optimistas y al mismo tiempo reservado, porque este es un procedimiento y proceso que no sólo culmina con la auditoría, sino que existe el compromiso por parte de Panamá de continuar con la implementación de todos los avances logrados.

Contenido Premium: 0