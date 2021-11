Panamá y Estados Unidos coordinan acciones para disminuir pesca ilegal

Acciones contra grupos organizados que se dedican a la pesca ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR) acordaron coordinar la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), a través de su administradora Flor Torrijos y el Contra Almirante Brian Penoyer comandante del Distrito Once del Guarda Costas de Estados Unidos.



El contraalmirante Brian Penoyer posee una amplia trayectoria en supervisión de operaciones de seguridad, protección, cumplimiento de la ley y administración ambientales y reafirmó el interés de trabajar en conjunto para contribuir la lucha contra la pesca ilegal (INDNR) en Panamá.



En la reunión fueron presentados por el capitán Francisco Tajú, sub director de Inspección, Vigilancia y Control de la ARAP, los nuevos sistemas de monitoreo y control de la flota, así como los planes a corto y mediano plazo que tiene la ARAP para un efectivo seguimiento de los buques de pesca de pabellón nacional y los de pabellón extranjero que entren a la Zona Económica Especial (ZEE).



Brian Penoyer estuvo acompañado por el el Capitán José D. Martis Oficial para coordinar acciones puntuales contra los grupos organizados y por una delegación que tuvieron la oportunidad de intercambiaron información en torno a los avances que ha impulsado el país para combatir este flagelo que podría afectar las exportaciones panameñas a la Unión Europea y a Estados Unidos.



En la Operación Escudo del Sur (OSS) participan además de la ARAP, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

