Nacional - 09/9/25

Panamá y Países Bajos refuerzan alianza en cooperación agropecuaria

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, recibió ayer la visita de cortesía del embajador del Reino de los Países Bajos en Panamá, Sander Cohen, un encuentro con el objetivo de fortalecer la cooperación comercial y agrícola entre ambas naciones.

Capacitación técnica, la innovación científica y los temas fitosanitarios fueron algunos de los temas de colaboración abordados por Cohen y Linares.

El Reino de los Países Bajos es considerado como un importante centro global para el procesamiento y reexportación de productos derivados del cacao.

Panamá, por su parte, cuenta con 6,097 hectáreas de cacao, principalmente en las provincias de Bocas del Toro y Colón, lo que representa una valiosa oportunidad de crecimiento y exportación, destacó el Ministerio del Desarrollo Agropecuario.

Añadió: “Este encuentro refuerza el compromiso de ambos para explorar sinergias que impulsen el desarrollo económico y la seguridad alimentaria de la región”.

