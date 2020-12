PanameÃ±os podrÃ¡n apreciar hoy la conjunciÃ³n de JÃºpiter y Saturno sin telescopios

Panameños podrán apreciar hoy la conjunción de Júpiter y Saturno sin telescopios

Este fenómeno astronómico no tiene una gran relevancia desde el punto de vista científico, pero sí la tiene desde el ángulo histórico, porque desde hace 400 años no se registraba una alineación tan cercana y esta no se repetirá hasta el 15 de marzo de 2080.

Júpiter y Saturno son los planetas más grandes del sistema solar, y los dos gigantes protagonizarán este 21 de diciembre una conjunción histórica. EFE ETIQUETAS:

Panamá

conjunción

Júpiter

Saturno

Astronomía Por: Redacción / Web - Lunes 21 de diciembre de 2020 10:15 AM