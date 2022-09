Partido "RM" protestará el martes ante la Corte

El opositor Partido Realizando Metas (RM) anunció una concentración en la Plaza 5 de Mayo y caminata a la Corte Suprema de Justicia el próximo martes desde las 4:00 pm

El vicepresidente de "RM", Francisco Ameglio dijo que los dos 2 últimos gobiernos no han generado ni oportunidades, ni empleos y se han dedicado a perseguir al candidato presidencial y exmandatario Ricardo Martinelli.

Publicidad

La dirigencia de Realizando Metas exige que se respeten los derechos del exgobernante, quien enfrenta un armado proceso judicial en el caso Odebrecht.

"El Gobierno está enfocado en persecuciones políticas infértiles que no producen nada más que no sea desesperanza en la población. Los miembros de la junta directiva de Realizando Metas no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a hacer lo justo y necesario para defender a Ricardo Martinelli, que es la persona que el pueblo ha elegido para sacarnos del atolladero", dijo Ameglio en conferencia de prensa.

Por su parte Félix Moulanier, integrante de la Juventud de RM, cuestionó al sistema judicial, que aplica una justicia al resto y otra diferente al líder de Realizando Metas, lo cual es una clara violación a sus derechos.

``Hoy nuevamente este gobierno lo vuelve a hacer, así como lo hicieron en la dictadura militar, ahora utilizando los órganos del Estado que tienen que ver con la justicia. Estos recursos tienen que destinarse al crimen, pero se dirigen a perseguir a enemigos políticos", agregó.

"Le exigimos a Baloisa Marquínez y a los magistrados que lleven un proceso jurídico con equidad e igualdad y que paren la persecución política que le tienen a Ricardo Martinelli", expuso el dirigente.

Moulanier añadió que claramente los adversarios de Martinelli han entendido que ninguno tiene la capacidad de ganárselo en las urnas, por lo que no les queda de otra que usar los instrumentos que les brinda el poder para entrometerse en el órgano Judicial y en el Tribunal Electoral.

Contenido Premium: 0